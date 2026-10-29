Renault Group-CA supérieur aux attentes au T3 malgré une concurrence très vive

Renault Group RENA.PA a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires supérieur aux attentes au troisième trimestre, parvenant à privilégier les ventes les plus rentables malgré une concurrence très vive qui a pesé sur ses volumes.

Le groupe au losange a réalisé sur les trois derniers mois un chiffre d'affaires de 11,6 milliards d'euros, en hausse de 1,4% à taux de change constants, alors que les analystes attendaient en moyenne 11,4 milliards (-0,3%), selon un consensus fourni par la société.

Les ventes en volume de Renault Group ont reculé de 6% à 497.799 véhicules à cause notamment d'une concurrence accrue en Europe et en Amérique latine, deux régions du monde convoitées désormais par les constructeurs automobiles chinois.

Mais le groupe français, qui a également confirmé ses objectifs 2026, a profité de la forte demande pour les véhicules électriques (25,8% de ses ventes au troisième trimestre, en hausse de 12,2 points), ainsi que de sa stratégie visant à privilégier les ventes à particuliers (64,8% des ventes du groupe en Europe).

"L'ensemble de ces atouts nous permet de nous adapter rapidement à l'évolution de la demande tout en préservant la valeur grâce à une croissance disciplinée, une gestion rigoureuse des stocks et une priorité claire donnée à la qualité de nos canaux de ventes et à nos valeurs résiduelles", a déclaré le directeur financier Duncan Minto cité dans un communiqué.

(Gilles Guillaume et Dominique Patton, édité par Augustin Turpin)