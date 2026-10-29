Amundi: La collecte nette recule au T3 avec la réallocation d'un mandat en Inde

La conférence financière « Paris Finance Forum » à Paris

(Dans le titre, bien lire qu'il s'agit ‌d'un recul de la collecte, et non du résultat net)

par Augustin Turpin et Jakob ​Van Calster

Amundi a fait état jeudi d'une collecte nette totale de 6,5 milliards d'euros pour la période juillet-septembre, ce qui représente un recul marqué ​par rapport aux trimestres précédents, évolution que le groupe explique par la réallocation partielle d'un mandat ​institutionnel en Inde.

En excluant la perte de ⁠39,1 milliards d'euros liée à la réallocation du mandat avec une grande ‌institution géré par la joint-venture indienne d'Amundi, SBI FM, le premier gestionnaire d'actifs européen publie une collecte de 45,6 milliards ​d'euros, portée par la demande ‌de ses clients "retail" et institutionnels en Europe et en ⁠Asie.

"Ce mandat est à marge négligeable et il n’est pas attendu d’impact des transferts sur les revenus et résultats de SBI FM ou les résultats d’Amundi", ⁠peut-on lire dans ‌un communiqué du groupe.

Ce dernier publie également un résultat net ⁠ajusté trimestriel de 409 millions d'euros, en progression de 20% sur un ‌an, la dynamique de collecte et la progression des encours soutenant ⁠les commissions nettes de gestion.

Les encours sous gestion s'établissent ⁠à 2.579 milliards d'euros ‌à fin septembre, en hausse de 11% sur un an et quasi stables ​en glissement trimestriel.

Les commissions de gestion ‌trimestrielles atteignent 845 millions d'euros, en hausse de 13,1%.

La clientèle "retail" contribue pour 21 milliards d'euros à ​la collecte, près de la moitié du total, en grande partie grâce à la contribution de l'Europe du nord, avec notamment un nouvel accord ⁠de distribution de produits retraite signé avec un distributeur en Allemagne.

Le résultat net comptable part du groupe s'envole de 270% sur un an à 675 millions d'euros, en raison de la plus-value de cession de 10% de la participation d'Amundi dans SBI FM.

(Rédigé par Augustin Turpin, avec Jakob Van Calster, édité ​par Benoit Van Overstraeten)