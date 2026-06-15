Renault et Thales développent un véhicule multi-missions pour les armées

Renault Group et Thales ont profité du salon Eurosatory pour dévoiler 4 TROOP, un prototype de Véhicule Civil Multi-Rôles (VCMR) destiné à répondre à l'évolution des besoins des forces terrestres. Le projet associe l'expertise industrielle et automobile de Renault Group aux technologies de Thales dans les communications sécurisées et la connectivité embarquée

Conçu comme une plateforme multi-missions, le véhicule vise à concilier rapidité de production, durabilité et maîtrise des coûts. Il embarque notamment des drones, des capteurs, des systèmes de communications sécurisées hybrides ainsi que des outils d'aide à la décision fondés sur l'intelligence artificielle.

Selon les deux groupes, ces capacités doivent permettre aux forces terrestres d'améliorer leur perception de l'environnement opérationnel, d'accroître leur réactivité et de renforcer leur efficacité sur le terrain.