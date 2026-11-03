Renault confirme un projet de drone terrestre avec John Cockerill

Renault Group RENA.PA a confirmé mardi un projet de drone terrestre à usage militaire et civil avec le groupe belge d'ingénierie et de maintenance John Cockerill.

* Ce concept, nommé Forefront, est un engin téléopéré quatre roues motrices et directrices, avec deux moteurs électriques.

* Elaboré avec la contribution des forces armées françaises, il va participer à plusieurs exercices et tests dans les semaines qui viennent, pour affiner le concept.

* Si celui-ci est validé, l'engin sera fabriqué dans une usine française de Renault Group, a indiqué un porte-parole du constructeur automobile français, sans autre précision.

(Rédigé par Gilles Guillaume, édité par Augustin Turpin)