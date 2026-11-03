Football-La LFP lance son appel d'offres pour les droits TV de la Ligue 1 sur la période 2027-2032

Ligue 1 - Olympique Lyonnais - Angers SCO

par Vincent Daheron

La Ligue de football professionnel (LFP) a officiellement ‌lancé mardi son appel d'offres pour les droits audiovisuels de la Ligue 1 sur la période 2027-2032, affichant sa "sérénité" alors que les ​acteurs intéressés ont jusqu'au 3 décembre pour se positionner.

La LFP propose un lot unique regroupant l'ensemble des neuf matches, comme le permet désormais la loi relative à "l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel" promulguée le 3 août dernier, avec ​deux possibilités : acquérir les droits de diffusion de l’ensemble des matches de Ligue 1 ou distribuer à titre exclusif la chaîne Ligue 1+.

Cette dernière, créée par la ligue ​à l'été 2025 après la rupture du contrat avec son précédent ⁠diffuseur DAZN, diffuse depuis cette saison l'ensemble des matches de Ligue 1. L'an passé, BeIn Sports disposait encore d'une ‌rencontre par journée.

"Si on a pris la décision de tester le marché, c'est parce qu'on considère que l'environnement est plus favorable qu'en 2023", a déclaré Vincent Labrune, président de la LFP, lors d'une présentation à ​la presse de l'appel d'offres. "On a une dynamique ‌de marché qui nous semble bien différente."

"On va tout simplement essayer de trouver la ⁠meilleure combinaison entre la valeur, l'exposition et l'accessibilité à notre produit. On aborde la procédure avec une relative sérénité."

L'appel d'offres était initialement prévu pour la période 2029-2034.

"On a réalisé que l'intérêt était surtout sur 2027-2032", a expliqué Olivier Bramly, directeur général de LFP ⁠Media, à Reuters. "Ce sont ‌les plateformes qui nous ont dit que c'était le moment de le faire sur 2027-2032."

PRIX DE RÉSERVE "AMBITIEUX, ⁠MAIS PAS IRRÉALISTE"

Les acteurs intéressés doivent fournir trois offres : financière, qualitative ainsi qu'un dispositif de garantie financière pour éviter un fiasco ‌identique à Mediapro, diffuseur évincé en 2021 pour impayés.

L'offre financière sera pondérée par la qualitative et devra toutefois ⁠dépasser le prix de réserve secret pour que l'appel d'offres soit fructueux.

"Le prix de ⁠réserve doit être sensiblement supérieur à ‌la trajectoire prévisionnelle de Ligue 1+. Il est ambitieux, mais pas irréaliste", détaille Olivier Bramly, précisant à Reuters que la LFP ​est encore en train "de l'affiner".

"On a ce confort et ce luxe ‌parce qu'on a Ligue 1+, il n'y a pas péril en la demeure", estime le directeur général de LFP Media, la filiale commerciale de la ligue, ​depuis juillet.

En cas d'appel d'offres infructueux, la LFP dit qu'elle continuera le développement de Ligue 1+.

La ligue, qui assure avoir discuté avec une dizaine d'acteurs, espère notamment attirer les plateformes de streaming, qui "regardent la Ligue 1 avec beaucoup d'intérêt", selon ⁠Olivier Bramly.

Récemment, Disney+ a acquis l'intégralité du championnat espagnol tandis que Netflix a acquis les droits de retransmission en Espagne et en Andorre de la Coupe du monde 2030.

"Les plateformes américaines arrivent un peu plus à maturité dans leur raisonnement sur le contenu sportif qu'il y a deux ou trois ans, et c'est pour ça qu'on considère que le timing de l'appel à candidatures est bien meilleur", estime Vincent Labrune.

Le résultat de cet appel d'offres "très important pour le football français", dixit Olivier Bramly, sera ​révélé le 4 décembre.

(Reportage de Vincent Daheron)