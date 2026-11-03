Football-La LFP lance son appel d'offres pour les droits TV de la Ligue 1 sur la période 2027-2032

Ligue 1 - Olympique Lyonnais - Angers SCO
par Vincent Daheron
La Ligue de football professionnel (LFP) a officiellement lancé mardi son appel d'offres pour les droits audiovisuels de la Ligue 1 sur la période 2027-2032, affichant sa "sérénité" alors que les acteurs intéressés ont jusqu'au 3 décembre pour se positionner.
La LFP propose un lot unique regroupant l'ensemble des neuf matches, comme le permet désormais la loi relative à "l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel" promulguée le 3 août dernier, avec deux possibilités : acquérir les droits de diffusion de l’ensemble des matches de Ligue 1 ou distribuer à titre exclusif la chaîne Ligue 1+.
Cette dernière, créée par la ligue à l'été 2025 après la rupture du contrat avec son précédent diffuseur DAZN, diffuse depuis cette saison l'ensemble des matches de Ligue 1. L'an passé, BeIn Sports disposait encore d'une rencontre par journée.
"Si on a pris la décision de tester le marché, c'est parce qu'on considère que l'environnement est plus favorable qu'en 2023", a déclaré Vincent Labrune, président de la LFP, lors d'une présentation à la presse de l'appel d'offres. "On a une dynamique de marché qui nous semble bien différente."
"On va tout simplement essayer de trouver la meilleure combinaison entre la valeur, l'exposition et l'accessibilité à notre produit. On aborde la procédure avec une relative sérénité."
L'appel d'offres était initialement prévu pour la période 2029-2034.
"On a réalisé que l'intérêt était surtout sur 2027-2032", a expliqué Olivier Bramly, directeur général de LFP Media, à Reuters. "Ce sont les plateformes qui nous ont dit que c'était le moment de le faire sur 2027-2032."
PRIX DE RÉSERVE "AMBITIEUX, MAIS PAS IRRÉALISTE"
Les acteurs intéressés doivent fournir trois offres : financière, qualitative ainsi qu'un dispositif de garantie financière pour éviter un fiasco identique à Mediapro, diffuseur évincé en 2021 pour impayés.
L'offre financière sera pondérée par la qualitative et devra toutefois dépasser le prix de réserve secret pour que l'appel d'offres soit fructueux.
"Le prix de réserve doit être sensiblement supérieur à la trajectoire prévisionnelle de Ligue 1+. Il est ambitieux, mais pas irréaliste", détaille Olivier Bramly, précisant à Reuters que la LFP est encore en train "de l'affiner".
"On a ce confort et ce luxe parce qu'on a Ligue 1+, il n'y a pas péril en la demeure", estime le directeur général de LFP Media, la filiale commerciale de la ligue, depuis juillet.
En cas d'appel d'offres infructueux, la LFP dit qu'elle continuera le développement de Ligue 1+.
La ligue, qui assure avoir discuté avec une dizaine d'acteurs, espère notamment attirer les plateformes de streaming, qui "regardent la Ligue 1 avec beaucoup d'intérêt", selon Olivier Bramly.
Récemment, Disney+ a acquis l'intégralité du championnat espagnol tandis que Netflix a acquis les droits de retransmission en Espagne et en Andorre de la Coupe du monde 2030.
"Les plateformes américaines arrivent un peu plus à maturité dans leur raisonnement sur le contenu sportif qu'il y a deux ou trois ans, et c'est pour ça qu'on considère que le timing de l'appel à candidatures est bien meilleur", estime Vincent Labrune.
Le résultat de cet appel d'offres "très important pour le football français", dixit Olivier Bramly, sera révélé le 4 décembre.
(Reportage de Vincent Daheron)
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