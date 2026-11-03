 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Reconstruction de l'Ukraine : une réunion prévue à Bruxelles entre négociateurs européens, américains et ukrainiens
information fournie par Boursorama avec Media Services 03/11/2026 à 15:28

Ajouter Boursorama à vos sources

La porte-parole de l'exécutif européen, Paula Pinho à Bruxelles le 19 novembre 2025. ( AFP / NICOLAS TUCAT )

La porte-parole de l'exécutif européen, Paula Pinho à Bruxelles le 19 novembre 2025. ( AFP / NICOLAS TUCAT )

Cette réunion est organisée à la Commission européenne, elle "sera consacrée à la reconstruction de l'Ukraine après la guerre et à sa prospérité", selon l'exécutif européen.

La reconstruction en ligne de mire. Une réunion sur l'Ukraine est organisée mercredi 4 novembre à Bruxelles entre négociateurs européens, américains et ukrainiens, a annoncé la Commission européenne. Parmi les participants, des représentants de la France, de l'Allemagne, du Royaume-Uni, de la Banque mondiale et de l'Otan, selon ce mardi la porte-parole de l'exécutif européen, Paula Pinho.

Cette réunion, organisée à la Commission européenne, "sera consacrée à la reconstruction de l'Ukraine après la guerre et à sa prospérité", a-t-elle précisé. La liste exacte des participants n'a pas encore été communiquée par Bruxelles.

L'émissaire américain Steve Witkoff avait annoncé lundi la tenue de "négociations de travail" entre la Russie et l'Ukraine les 10 et 11 novembre à Abou Dhabi sous médiation américaine. Il avait aussi mentionné la venue de négociateurs américains à Bruxelles durant la semaine pour échanger avec les Européens et l'Otan, avant ce rendez-vous d'Abou Dhabi.

Guerre en Ukraine
OTAN

3 commentaires

  • 16:05

    elle/ils ne savent pas trop ce qu'ils vont dire mais il fallait surtout une réunion avant les américains
    Pour l'instant et donc demain 4 novembre, Zelesky cherche surtout de l'argent pour sa guerre

    Peut-être que là aussi il veulent ficeler la reconstruction avant la fin de la fin de la guerre, et surtout avant la fin des mandats électoraux de dirigeant de qqpays important de l'ue -

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank