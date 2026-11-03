Reconstruction de l'Ukraine : une réunion prévue à Bruxelles entre négociateurs européens, américains et ukrainiens

La porte-parole de l'exécutif européen, Paula Pinho à Bruxelles le 19 novembre 2025. ( AFP / NICOLAS TUCAT )

Cette réunion est organisée à la Commission européenne, elle "sera consacrée à la reconstruction de l'Ukraine après la guerre et à sa prospérité", selon l'exécutif européen.

La reconstruction en ligne de mire. Une réunion sur l'Ukraine est organisée mercredi 4 novembre à Bruxelles entre négociateurs européens, américains et ukrainiens, a annoncé la Commission européenne. Parmi les participants, des représentants de la France, de l'Allemagne, du Royaume-Uni, de la Banque mondiale et de l'Otan, selon ce mardi la porte-parole de l'exécutif européen, Paula Pinho.

Cette réunion, organisée à la Commission européenne, "sera consacrée à la reconstruction de l'Ukraine après la guerre et à sa prospérité", a-t-elle précisé. La liste exacte des participants n'a pas encore été communiquée par Bruxelles.

L'émissaire américain Steve Witkoff avait annoncé lundi la tenue de "négociations de travail" entre la Russie et l'Ukraine les 10 et 11 novembre à Abou Dhabi sous médiation américaine. Il avait aussi mentionné la venue de négociateurs américains à Bruxelles durant la semaine pour échanger avec les Européens et l'Otan, avant ce rendez-vous d'Abou Dhabi.