Rémy Cointreau surpasse les attentes au T1, objectifs confirmés

Le logo de Cointreau dans la distillerie Cointreau située à Saint-Barthélemy-d'Anjou
Rémy Cointreau a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires en hausse organique de 1,3% au premier trimestre de son exercice, progression meilleure que prévu à la faveur, selon le groupe de spiritueux, d'un recul limité de ses ventes dans la région Amériques.
Sur la période, Rémy Cointreau a déclaré un chiffre d'affaires de 223,2 millions d'euros alors que les analystes tablaient en moyenne sur 218,8 millions d'euros, selon un consensus compilé par l'entreprise.
La division cognac du groupe, dont le chiffre d'affaires progresse de 7,7% sur les trois premiers mois de l'exercice - une hausse également supérieure aux attentes - a dégagé une progression des ventes dans la région Asie-Pacifique malgré un recul attendu des ventes en Chine.
"Dans la région Amériques, les ventes affichent un léger recul, pénalisées par un effet de déstockage au Canada et une base de comparaison élevée en Amérique latine", note un communiqué du groupe, soulignant une résilience des performances commerciales aux États-Unis.
Rémy Cointreau a par ailleurs confirmé ses objectifs annuels, dont "un retour à une croissance organique durable du chiffre d'affaires".
(Rédigé par Etienne Breban, édité par Benoit Van Overstraeten)
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