Rémy Cointreau surpasse les attentes au T1, objectifs confirmés

Le logo de Cointreau dans la distillerie Cointreau située à Saint-Barthélemy-d'Anjou

Rémy Cointreau ‌a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires en ​hausse organique de 1,3% au premier trimestre de son exercice, progression meilleure que prévu à ​la faveur, selon le groupe de spiritueux, d'un recul limité ​de ses ventes dans ⁠la région Amériques.

Sur la période, Rémy Cointreau ‌a déclaré un chiffre d'affaires de 223,2 millions d'euros alors que les analystes ​tablaient en ‌moyenne sur 218,8 millions d'euros, selon ⁠un consensus compilé par l'entreprise.

La division cognac du groupe, dont le chiffre d'affaires progresse de ⁠7,7% sur ‌les trois premiers mois de l'exercice - ⁠une hausse également supérieure aux attentes - a ‌dégagé une progression des ventes dans ⁠la région Asie-Pacifique malgré un recul ⁠attendu des ventes ‌en Chine.

"Dans la région Amériques, les ventes affichent ​un léger recul, ‌pénalisées par un effet de déstockage au Canada et une ​base de comparaison élevée en Amérique latine", note un communiqué du groupe, soulignant ⁠une résilience des performances commerciales aux États-Unis.

Rémy Cointreau a par ailleurs confirmé ses objectifs annuels, dont "un retour à une croissance organique durable du chiffre d'affaires".

(Rédigé par Etienne Breban, édité par ​Benoit Van Overstraeten)