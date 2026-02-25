 Aller au contenu principal
Rémy Cointreau : ricoche sous sa MM200, support vers 36,3E
information fournie par Zonebourse 25/02/2026 à 13:14

Rémy Cointreau ricoche sous sa MM200 qui gravite vers 46E, et retombe au contact de la MM100 (71,4E) : la tendance moyen terme demeure baissière,; toutes unités de temps confondues, le titre devrait retracer le support moyen terme qui est facilement identifiable vers 37,7E (support testé les 20 et 28 janvier, ex-résistance du 15 décembre).

Valeurs associées

REMY COINTREAU
41,1200 EUR Euronext Paris -6,12%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

