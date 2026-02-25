Rémy Cointreau : ricoche sous sa MM200, support vers 36,3E
information fournie par Zonebourse 25/02/2026 à 13:14
Valeurs associées
|41,1200 EUR
|Euronext Paris
|-6,12%
