Bouygues vise un chiffre d'affaires stable en 2026

Un logo de Bouygues lors de la conférence Viva Technology à Paris

‌Bouygues a déclaré ​jeudi viser pour 2026 un chiffre d'affaires ​stable à taux de ​change constants.

En ⁠2025, le chiffre d’affaires ‌annuel du groupe de construction et ​de ‌télécommunications s’établit à ⁠56,9 milliards d’euros, en hausse de ⁠1,3% à ‌change constant. Il ⁠ressort stable ‌en incluant ⁠un effet de change ⁠négatif ‌d'environ 580 millions d'euros ​sur ‌l'année.

Le conseil d’administration proposera le versement ​d’un dividende de 2,10 ⁠euros par action au titre de l’exercice, selon un communiqué du groupe.

