Bouygues vise un chiffre d'affaires stable en 2026

Un logo de Bouygues lors de la conférence Viva Technology à Paris
Bouygues a déclaré jeudi viser pour 2026 un chiffre d'affaires stable à taux de change constants.
En 2025, le chiffre d’affaires annuel du groupe de construction et de télécommunications s’établit à 56,9 milliards d’euros, en hausse de 1,3% à change constant. Il ressort stable en incluant un effet de change négatif d'environ 580 millions d'euros sur l'année.
Le conseil d’administration proposera le versement d’un dividende de 2,10 euros par action au titre de l’exercice, selon un communiqué du groupe.
(Rédigé par Augustin Turpin)
