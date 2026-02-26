Stabilité vue en Europe après Nvidia et avant d'autres résultats

Ancien bâtiment de la Bourse de Paris

par Claude Chendjou

Les principales Bourses européennes sont attendues proches de l'équilibre jeudi après les résultats ‌de Nvidia, baromètre de l'intelligence artificielle (IA), qui a publié des résultats supérieurs aux attentes mais sans enthousiasmer outre mesure les investisseurs.

De nombreux résultats d'entreprises prévus en Europe sont par ailleurs susceptibles d'inciter à ​une certaine prudence.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien devrait prendre 0,23% à l'ouverture, au lendemain de son record en séance à 8.560,91 points. Le Dax à Francfort pourrait reculer de 0,05%, tandis que le FTSE 100 à Londres devrait grappiller 0,08%. L'indice EuroStoxx 50 est attendu en hausse de 0,03% et le Stoxx 600 en progression de 0,05%, après avoir lui aussi ​touché mercredi un pic sans précédent.

Nvidia a annoncé mercredi soir, après la clôture, prévoir pour le trimestre en cours un chiffre d'affaires supérieur aux attentes, avec une demande solide. L'action Nvidia était toutefois stable dans les échanges boursiers d'après-clôture alors que les investisseurs ​se montraient légèrement déçus par la publication et le manque de retour aux actionnaires.

"C'est une bonne ⁠performance, comme d’habitude pour Nvidia, mais d'après les premières réactions, il semble que beaucoup de choses étaient déjà intégrées", souligne Ken Mahoney, gérant chez Mahoney Asset Management.

Parmi les nombreuses ‌publications d'entreprises du jour en Europe figurent AXA, Schneider Electric, Bouygues, Stellantis, Saint-Gobain, Valeo, Allianz, Munich Re, Puma ou encore ENI.

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en hausse mercredi pour une deuxième séance consécutive, s'établissant à un pic de deux semaines, portée à nouveau par les valeurs technologiques.

L'indice Dow ​Jones a gagné 0,63%, ou 307,65 points, à 49.482,15 points. Le S&P-500, plus ‌large, a pris 56,06 points, soit 0,81%, à 6.946,13 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 288,40 points (1,26%) à 23.152,08 ⁠points.

Les contrats à terme signalent un léger repli jeudi à l'ouverture pour les trois indices.

EN ASIE

A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a avancé de 0,29% à 58.753,39 points, après avoir dépassé en séance la barre des 59.000 points, une première, grâce aux valeurs liées aux logiciels, tandis que les craintes des investisseurs concernant les perturbations dues à l'IA se sont apaisées. Le Topix, plus large, ⁠a pris 0,97% à 3.880,34 points

Les sociétés ‌de services informatiques Fujitsu et NEC Corp ont progressé respectivement de 6,01% et 9,44%.

L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) gagne 0,70%.

En ⁠Chine, le SSE Composite de Shanghai a reculé de 0,01% et le CSI 300 a reflué de 0,19%, les deux indices ayant mis fin à deux séances consécutives de gains.

Le sentiment des investisseurs ‌en Chine s'est refroidi après le rebond qui a suivi le Nouvel An lunaire, l'attention du marché se portant désormais sur les prochaines sessions de l'Assemblée nationale populaire (ANP) ⁠et du Comité national de la Conférence consultative politique du peuple chinois (CCPPC) pour de nouveaux catalyseurs.

LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE:

CHANGES

Le ⁠dollar recule de 0,13% face à un panier ‌de devises de référence, alors que l'incertitude persiste sur les droits de douane américains dits "réciproques", invalidés vendredi par la Cour suprême, tandis que le président Donald Trump n'a guère rassuré mercredi quant aux ​perspectives sur sa politique commerciale lors de son discours sur l'état de l'Union.

L'euro grappille 0,08%, à 1,1818 ‌dollar, tandis que la livre sterling s'échange à 1,3559 dollar (+0,01%).

Le yen prend 0,3% contre le dollar à 155,87 yens, regagnant un peu de terrain perdu après avoir atteint ses niveaux les plus faibles en deux semaines, alors que ​les déclarations des responsables de la Banque du Japon (BoJ) ont contribué à stabiliser la monnaie japonaise.

TAUX

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans est pratiquement stable, à 4,0442%, après une hausse de 1,7 point la veille.

Le rendement du Bund allemand de même échéance varie très peu jeudi, fluctuant dans une fourchette de 2,708% à 2,710%, après avoir fini stable mercredi.

Parmi les indicateurs ⁠du jour susceptibles d'influer sur les taux, le marché attend l'indice de confiance du consommateur en zone euro, tandis que vendredi sont prévus l'inflation en France et en Allemagne, ainsi que les prix à la production (PPI) aux Etats-Unis.

Un discours de la présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde, devant la commission des Affaires économiques et monétaires du Parlement européen, est par ailleurs attendu ce jeudi.

PÉTROLE

Le marché pétrolier monte jeudi, les tensions entre les Etats-Unis et l'Iran maintenant les risques liés à l'approvisionnement au centre de l'attention.

Le Brent progresse de 0,23% à 71,01 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) gagne 0,20% à 65,55 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 26 février

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

EZ 09h00 Masse monétaire M3 sur un an janvier +2,9% +2,8%

Crédit aux entreprises n.d. +3,0%

non-financières

Prêts aux ménages n.d. +3,0%

EZ 10h00 Sentiment économique février 99,8 99,4

EZ 10h00 Confiance du consommateur février -12,2 -12,2*

(définitif)

USA 13h30 Inscriptions hebdomadaires au sem. ​au 21 215.000 206.000

chômage février

*estimation précédente

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)