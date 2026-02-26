Allianz: Bénéfice net +7,7% au 4e trimestre, légèrement en dessous des attentes

Le logo d'Allianz sur le bâtiment de la société dans le quartier de La Défense, près de Paris

‌Allianz a annoncé jeudi ​une hausse de 7,7% de son bénéfice net au quatrième ​trimestre, soutenu par son activité solide ​d'assurance dommages, mais ⁠légèrement en-deçà des prévisions ‌des analystes.

Le bénéfice net, part du groupe, s'élève ​à ‌2,66 milliards d'euros pour les ⁠trois mois clos en décembre, contre 2,47 milliards un ⁠an plus ‌tôt. Ce chiffre est ⁠légèrement inférieur aux ‌prévisions consensuelles, qui tablaient ⁠sur 2,67 milliards d'euros.

Pour 2026, ⁠Allianz ‌prévoit un bénéfice opérationnel compris ​entre 16,4 ‌et 18,4 milliards d'euros, après avoir affiché ​un bénéfice de 1,74 milliard en 2025, ⁠l'assureur allemand affirmant avoir atteint un record.

(Tom Sims et Alexander Huebner, Mara Vîlcu pour la version française, édité par ​Augustin Turpin)