Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

*

Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

*

Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

*

Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

*

Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe :

* ENGIE ENGIE.PA a annoncé mercredi la signature d'un accord en vue d'acquérir 100% de UK Power Networks (UKPN), le distributeur d'électricité de référence au Royaume-Uni, pour 10,5 milliards de livres sterling (12 milliards d'euros environ), une opération qui correspond à son souhait de se renforcer dans les réseaux d'électricité régulés.

* WORLDLINE WLN.PA a fait état mercredi d'un bénéfice d'exploitation conforme à ses attentes pour 2025 dont la croissance devrait ralentir cette année, tout en annonçant une baisse de 30% de ses effectifs.

* EIFFAGE FOUG.PA a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires en hausse de 4,8% à périmètre et change constants en 2025, à 25,31 milliards d'euros, le groupe français de construction et concessionnaire d'autoroutes citant un "marché européen bien orienté".

* NEXITY NEXI.PA a annoncé mercredi viser "le plus rapidement possible" et au plus tard en 2027 un ratio de levier à un niveau inférieur à 3,5x après avoir affiché un ratio de levier à 4,9x en 2025.

* PIRELLI PIRC.MI - Le fabricant de pneumatiques a dit mercredi prévoir un chiffre d'affaires stable, voire en légère hausse, cette année, alors que les principaux actionnaires du groupe restent enlisés dans un conflit de gouvernance susceptible de limiter ses ambitions d'expansion aux Etats-Unis.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N3ZG1G2

(Rédigé par Claude Chendjou)