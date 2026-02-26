 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
information fournie par Reuters 26/02/2026 à 06:00

*

Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

*

Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

*

Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

*

Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe :

* ENGIE ENGIE.PA a annoncé mercredi la signature d'un accord en vue d'acquérir 100% de UK Power Networks (UKPN), le distributeur d'électricité de référence au Royaume-Uni, pour 10,5 milliards de livres sterling (12 milliards d'euros environ), une opération qui correspond à son souhait de se renforcer dans les réseaux d'électricité régulés.

* WORLDLINE WLN.PA a fait état mercredi d'un bénéfice d'exploitation conforme à ses attentes pour 2025 dont la croissance devrait ralentir cette année, tout en annonçant une baisse de 30% de ses effectifs.

* EIFFAGE FOUG.PA a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires en hausse de 4,8% à périmètre et change constants en 2025, à 25,31 milliards d'euros, le groupe français de construction et concessionnaire d'autoroutes citant un "marché européen bien orienté".

* NEXITY NEXI.PA a annoncé mercredi viser "le plus rapidement possible" et au plus tard en 2027 un ratio de levier à un niveau inférieur à 3,5x après avoir affiché un ratio de levier à 4,9x en 2025.

* PIRELLI PIRC.MI - Le fabricant de pneumatiques a dit mercredi prévoir un chiffre d'affaires stable, voire en légère hausse, cette année, alors que les principaux actionnaires du groupe restent enlisés dans un conflit de gouvernance susceptible de limiter ses ambitions d'expansion aux Etats-Unis.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N3ZG1G2

(Rédigé par Claude Chendjou)

Valeurs associées

EIFFAGE
143,500 EUR Euronext Paris +0,24%
ENGIE
27,540 EUR Euronext Paris +2,08%
NEXITY
8,960 EUR Euronext Paris +0,06%
PIRELLI & C.
6,396 EUR MIL -0,03%
WORLDLINE
1,4435 EUR Euronext Paris +1,44%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank