Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Rémy Cointreau: en léger repli, Deutsche Bank dégrade information fournie par Cercle Finance • 09/09/2024 à 16:35









(CercleFinance.com) - Rémy Cointreau s'inscrit en baisse lundi à la Bourse de Paris, Deutsche Bank ayant dégradé sa recommandation sur le titre de 'achat' à 'conserver' avec un objectif de cours abaissé de 112 à 70 euros.



Vers 16h15, l'action limite son repli autour de 0,5%, après avoir perdu jusqu'à 2,5% en fin de matinée, quand le SBF prend 1,1%.



Dans une étude sectorielle, Deutsche fait remarquer qu'après un été difficile, Rémy appartient aux sept grands groupes européens du secteur des boissons sur dix à afficher une performance négative cette année.



Depuis le 1er janvier, le titre s'est replié de plus de 41%.





Valeurs associées REMY COINTREAU 66,40 EUR Euronext Paris -1,04%