 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La Cour des comptes "temple du wokisme" ? Moscovici fustige les "mensonges" d'une "poignée de magistrats" éconduits
information fournie par Boursorama avec Media Services 04/09/2025 à 16:18

Plusieurs magistrats de l'institution de la Rue Cambon avaient dénoncé une gouvernance "très politique" de l'ancien ministre socialiste. Une "irresponsabilité majeure", répond Pierre Moscovici.

Pierre Moscovici, à Paris, le 8 avril 2025 ( AFP / BERTRAND GUAY )

Pierre Moscovici, à Paris, le 8 avril 2025 ( AFP / BERTRAND GUAY )

"Ils s'arrogent le droit de parler au nom des autres". Le Premier président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, s'en est à pris jeudi 4 septembre à la "poignée de magistrats" de la juridiction qui avaient critiqué sa gouvernance par voie de presse durant l'été, dénonçant des "mensonges". En juillet, Le Monde avait fait état du mécontentement de magistrats dont le report du départ à la retraite avait été rejeté. Ils dénonçaient dans le journal "des décisions arbitraires et discrétionnaires" ainsi qu'une gouvernance "très politique" par l'ancien homme politique socialiste.

Pierre Moscovici avait également répondu en juillet à des critiques sur la nomination de Najat Vallaud-Belkacem, ex-ministre socialiste de l'Education nationale, en tant que conseiller maître de la Cour - qui faisait partie des nouveaux venus installés jeudi, assurant que la procédure de recrutement avait été "parfaitement objective". Evoquant jeudi "la responsabilité" qu'implique "la confiance des concitoyens" dans la Cour, lors de l'audience solennelle de rentrée, Pierre Moscovici a déploré que "cette responsabilité-là, (...) une poignée de magistrats, anonymes, pas pour autant inconnus, l'aient oubliée, en alimentant avant la pause estivale une véritable campagne de presse indigne".

"Ces magistrats, je le sais, sont ultra-minoritaires mais ils s'arrogent le droit de parler au nom des autres. C'est peu dire qu'ils nous dépeignent d'une façon un peu étrange", s'est-il offusqué. "D'après ces magistrats, vous seriez (...) sous la houlette d’un Premier président qui biaiserait les recrutements par le truchement d'une commission d'intégration dont il aurait choisi tous les membres", a-t-il développé.

Encore un an à la tête de la Cour des comptes

"D'après ces magistrats toujours, notre institution serait déformée dans sa composition par une charte de la diversité qui privilégierait certains profils (...) La Cour serait devenue sans le savoir un temple du wokisme et de la discrimination positive", a-t-il poursuivi. "D’après eux, nous serions une maison où l’avancement des magistrats se ferait désormais en fonction de leur engagement politique", a-t-il encore dit.

Pierre Moscovici a défendu son "indépendance" et "impartialité" comme Premier président de la Cour des comptes, où il a été nommé en 2020 et où son mandat s'achève en septembre 2026. "Je n'ai jamais, en cinq ans, tenu compte d’affiliations politiques passées", "j’ai toujours privilégié les compétences, l'engagement, les capacités managériales", a-t-il insisté, voyant dans les "mensonges" de ces magistrats "une faute", "une irresponsabilité majeure".

Budget France

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des soldats russes sur la place Rouge de Moscou, le 29 septembre 2022 (illustration) ( AFP / ALEXANDER NEMENOV )
    Guerre en Ukraine : la Russie se targue d'être "à la pointe" des prothèses de membres grâce à ses soldats blessés au front
    information fournie par Boursorama avec Media Services 04.09.2025 17:04 

    Selon des données avancées par le gouvernement russe, le nombre de membres prothétiques délivrés en 2024 a bondi de 65% par rapport à 2021, ce qui représente 60.000 dispositifs de plus. "Nous sommes probablement à la pointe dans ce domaine". Par la voix de la vice-ministre ... Lire la suite

  • Giorgio Armani au défilé Haute-Couture Automne-Hiver 2023/2024 à Paris, le July 4, 2023 ( AFP / Bertrand GUAY )
    Giorgio Armani, un style au-delà de la mode
    information fournie par AFP 04.09.2025 16:55 

    Bâtisseur d'un empire dans l'industrie du luxe, le couturier italien Giorgio Armani, décédé à l'âge de 91 ans, a marqué de son style épuré la mode, mais aussi le design et l'architecture d'intérieur. "Les robes, on les prend, on les jette. Je voulais faire quelque ... Lire la suite

  • L'ancien patron de l'OL Jean-Michel Aulas à Lyon le 4 septembre 2025 ( AFP / OLIVIER CHASSIGNOLE )
    L'ex-patron de l'OL, Jean-Michel Aulas, prêt à briguer la mairie de Lyon
    information fournie par AFP 04.09.2025 16:44 

    Après des mois de faux suspens l'ancien patron de l'OL Jean-Michel Aulas a fait savoir jeudi qu'il officialiserait "dans quelques jours" sa candidature à la mairie de Lyon "sans étiquette" mais avec le soutien des LR. "Je prends la responsabilité d'ici quelques ... Lire la suite

  • Le prix du champagne a augmenté d'environ 40% depuis 2022. (crédit : Adobe Stock)
    Vers un champagne bashing
    information fournie par The Conversation 04.09.2025 16:30 

    Baisse importante des ventes depuis deux ans, perte de réputation, problématiques socio-environnementales… les nuages obscurcissant le ciel champenois se multiplient. La star des vins pourrait subir un bashing sans précédent si elle ne se réconcilie pas rapidement ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank