 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Giorgio Armani, un style au-delà de la mode
information fournie par AFP 04/09/2025 à 16:55

Giorgio Armani au défilé Haute-Couture Automne-Hiver 2023/2024 à Paris, le July 4, 2023 ( AFP / Bertrand GUAY )

Giorgio Armani au défilé Haute-Couture Automne-Hiver 2023/2024 à Paris, le July 4, 2023 ( AFP / Bertrand GUAY )

Bâtisseur d'un empire dans l'industrie du luxe, le couturier italien Giorgio Armani, décédé à l'âge de 91 ans, a marqué de son style épuré la mode, mais aussi le design et l'architecture d'intérieur.

"Les robes, on les prend, on les jette. Je voulais faire quelque chose dont on se souvienne. Les gens verront ce que j'étais, ce que j'aimais", a-t-il résumé en 2010 dans une formule-testament après un grave problème de santé.

Ce chantre de l'élégance, amoureux depuis les années 1980 du grège (la couleur de la soie brute, un gris teinté de beige), se targue d'une marque "style de vie" allant au-delà de la mode au sens strict.

Créateur visionnaire, Armani se distingue dans la haute-couture, le prêt-à-porter, les accessoires, les parfums, les bijoux, mais aussi l'architecture d'intérieur et l'hôtellerie de luxe dans des villes comme Milan, Paris, New York, Tokyo, Séoul et Shanghai. En 2000, le Musée Guggenheim à New York le fait entrer au Panthéon des créateurs en lui consacrant une rétrospective.

Né le 11 juillet 1934 à Piacenza (nord de l'Italie) dans une famille modeste d'origine arménienne, Giorgio Armani étudie deux ans la médecine avant de travailler comme étalagiste-décorateur à Milan pour les grands magasins La Rinascente, où il reste jusqu'à ses 31 ans.

Passionné de photographie et de dessin, il voit sa vie bouleversée par sa rencontre avec Nino Cerruti, l'inventeur du "casual chic". "Nino avait un regard perçant, une vraie curiosité, la capacité d'oser", avait observé Armani après le décès de son mentor en janvier 2022.

Cerruti lui confie sa nouvelle ligne de vêtements masculins, Hitman, et lui permet de dessiner ses propres collections, pendant sept ans.

Giorgio Armani au défilé Printemps-Eté 2024 hommes à Milan, le 19 juin 2023 ( AFP / Andreas SOLARO )

Giorgio Armani au défilé Printemps-Eté 2024 hommes à Milan, le 19 juin 2023 ( AFP / Andreas SOLARO )

Le style souple, minimaliste et toujours élégant d'Armani fait florès chez les hommes comme chez les femmes et, en 1974, il créé la ligne de vêtements en peaux Armani by Sicons. En 2016, il renoncera à l'utilisation de toute forme de fourrure animale dans ses collections.

Il s'établit à son compte en 1975 en créant à Milan la maison Giorgio Armani avec son compagnon Sergio Galeotti qui, lorsqu'il meurt du sida dix ans plus tard, le laisse seul maître à bord. Armani a depuis lors toujours voulu rester indépendant, refusant d'être coté en bourse.

- "American Gigolo" -

Armani habille rapidement les stars, de John Travolta à Lauren Bacall en passant par Diana Ross et Jack Nicholson. Avec la création de la garde-robe de Richard Gere dans le film "American Gigolo" (1980), il devient "Il Re Giorgio" ("Le roi Georgio"). La populaire série américaine "Deux flics à Miami", symbole des années 80, transforme en classique le port d'un T-shirt sous une veste siglée Armani.

Sophia Loren et Giorgio Armani au 59ème Festival international du film de Venise, le 30 août 2002 ( AFP / Gabriel BOUYS )

Sophia Loren et Giorgio Armani au 59ème Festival international du film de Venise, le 30 août 2002 ( AFP / Gabriel BOUYS )

En 2004, il s'associe avec Emaar, un géant immobilier de Dubaï, pour lancer la chaîne hôtelière de luxe Armani Hotels. Toujours méticuleux, après six ans de supervision à distance des moindres détails, il y inaugure son premier hôtel, dans la tour Khalifa, l'une des plus hautes du monde à 828 mètres.

Après plusieurs réalisations aux quatre coins du monde, Armani se lance à la conquête de la Chine avec la conception de résidences de luxe à Chengdu (sud-est) et Pékin, avec l'institution culturelle Mind Group.

Le "prince de la mode", au teint toujours hâlé faisant ressortir ses cheveux blancs et ses yeux bleus, a construit au fil des ans un empire comptant plus de 600 boutiques sur le globe et plus de 10.000 employés.

Toujours indépendante, la société Giorgio Armani SpA (Giorgio Armani, Emporio Armani, A|X Armani Exchange) a enregistré un chiffre d'affaires de 2,3 milliards d'euros en 2024.

L'hôtel Armani de Dubaï dans la tour Burj Khalifa de l'émirat du Golfe, le 27 avril 2010 ( AFP / Karim SAHIB )

L'hôtel Armani de Dubaï dans la tour Burj Khalifa de l'émirat du Golfe, le 27 avril 2010 ( AFP / Karim SAHIB )

Selon le classement annuel de la revue américaine Forbes, le couturier était en 2025 à la tête d'une fortune personnelle de 10,38 milliards d'euros, ce qui en faisait le 208ème plus riche homme du monde.

Le Maestro, qui n'a jamais quitté la barre, n'avait pas d'enfant mais travaillait étroitement depuis longtemps avec des proches, notamment sa nièce Roberta.

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'ancien patron de l'OL Jean-Michel Aulas à Lyon le 4 septembre 2025 ( AFP / OLIVIER CHASSIGNOLE )
    L'ex-patron de l'OL, Jean-Michel Aulas, prêt à briguer la mairie de Lyon
    information fournie par AFP 04.09.2025 16:44 

    Après des mois de faux suspens l'ancien patron de l'OL Jean-Michel Aulas a fait savoir jeudi qu'il officialiserait "dans quelques jours" sa candidature à la mairie de Lyon "sans étiquette" mais avec le soutien des LR. "Je prends la responsabilité d'ici quelques ... Lire la suite

  • Le prix du champagne a augmenté d'environ 40% depuis 2022. (crédit : Adobe Stock)
    Vers un champagne bashing
    information fournie par The Conversation 04.09.2025 16:30 

    Baisse importante des ventes depuis deux ans, perte de réputation, problématiques socio-environnementales… les nuages obscurcissant le ciel champenois se multiplient. La star des vins pourrait subir un bashing sans précédent si elle ne se réconcilie pas rapidement ... Lire la suite

  • La restauratrice d'art Cyrielle D'Antoni travaille avec des feuilles d'or sur la statue de Jésus, à côté de la Vierge Marie, lors de la rénovation de la basilique Notre-Dame de la Garde à Marseille, le 3 septembre 2025 ( AFP / Miguel MEDINA )
    A Marseille, la Bonne Mère commence à retrouver son éclat d'or
    information fournie par AFP 04.09.2025 16:23 

    Accroupie à 220 mètres d'altitude sous une immense bâche, Cyrielle d'Antoni dépose délicatement de fines feuilles d'or sur la main de l'enfant de la Bonne Mère, "un honneur" pour cette doreuse d'entamer l'une des dernières étapes des travaux de rénovation de cet ... Lire la suite

  • Pierre Moscovici, à Paris, le 8 avril 2025 ( AFP / BERTRAND GUAY )
    La Cour des comptes "temple du wokisme" ? Moscovici fustige les "mensonges" d'une "poignée de magistrats" éconduits
    information fournie par Boursorama avec Media Services 04.09.2025 16:18 

    Plusieurs magistrats de l'institution de la Rue Cambon avaient dénoncé une gouvernance "très politique" de l'ancien ministre socialiste. Une "irresponsabilité majeure", répond Pierre Moscovici. "Ils s'arrogent le droit de parler au nom des autres". Le Premier président ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank