L'ex-patron de l'OL, Jean-Michel Aulas, se déclarera candidat à la mairie de Lyon dans "quelques jours"
information fournie par AFP 04/09/2025 à 16:03

L'ancien patron de l'OL Jean-Michel Aulas à Lyon le 4 septembre 2025 ( AFP / OLIVIER CHASSIGNOLE )

L'ancien patron de l'OL, Jean-Michel Aulas, se déclarera officiellement candidat à la mairie de Lyon dans "quelques jours", "sans étiquette" mais avec le soutien des LR, que lui a apporté jeudi en personne Laurent Wauquiez.

"Je prends la responsabilité d'ici quelques jours de me lancer dans l'aventure, sans étiquette, mais avec le soutien des gens les plus dynamiques", a déclaré le chef d'entreprise lors d'un point-presse à Lyon.

"On est dans les starting blocks", a-t-il poursuivi aux côtés du patron des députés républicains et du maire LR du 2e arrondissement de Lyon Pierre Oliver, qui retire sa propre candidature pour le soutenir.

Jean-Michel Aulas, qui a dirigé l'Olympique lyonnais pendant 36 ans, incarne "la fierté lyonnaise" et "on est convaincus que c'est celui qui peut porter cette bataille pour remettre notre ville de Lyon dans la bonne direction", a dit Laurent Wauquiez pour justifier ce ralliement.

L'entrepreneur de 76 ans avait déclaré en février dans les pages du Figaro envisager d'être candidat contre le maire écologiste sortant Grégory Doucet, qui briguera un second mandat en mars. Depuis, tout en multipliant les critiques contre la majorité écologiste, il a multiplié les pas dans cette direction et engrangé les soutiens à droite et au centre.

"Je me suis rendu compte que pour essayer de transformer les choses, de gagner sur le terrain (...) il fallait être unis", a-t-il expliqué, disant vouloir réunir des personnalités allant "du centre gauche à la droite".

"Mon propos est de réunir tous les gens de bonne volonté qui en ont marre de la situation actuelle", a-t-il poursuivi. Après avoir décrit Lyon comme une ville "sale, taguée", il a déclaré vouloir "refaire ce que l'on a connu avant, c'est-à-dire un Lyon qui soit un modèle exemplaire en matière de cité".

Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars.

