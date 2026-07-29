Rémy Cointreau: des ventes en légère hausse, les droits de douane pèsent toujours

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / ILYA S. SAVENOK )

Le groupe de spiritueux Rémy Cointreau a annoncé mercredi une légère hausse de 1,1% de son chiffre d'affaires au premier trimestre de son exercice décalé, tout en prévenant que les droits de douane américains et chinois auront un impact important sur sa rentabilité annuelle.

Entre avril et juin, les ventes de la maison mère du cognac Rémy Martin ont atteint 223,2 millions d'euros, indique l'entreprise dans un communiqué. Sans prendre en compte de légers effets de taux de change défavorables, en particulier vis-à-vis du dollar, cela représente une croissance de 1,3% sur un an.

Le groupe a surtout prévenu que les tensions commerciales avec les Etats-Unis et la Chine, qui ont largement affecté ses bénéfices de l'exercice 2025-2026, vont continuer de grever lourdement sur ses comptes.

Pour l'ensemble de l'exercice 2026-2027, Rémy Cointreau estime que les surtaxes douanières de Donald Trump vont peser à hauteur d'environ 15 millions d'euros sur son résultat opérationnel courant, et celles découlant de la réglementation imposée par la Chine sur son cognac à hauteur de 5 millions d'euros.

Sur le trimestre écoulé, les ventes de cognac en Chine ont connu un "recul limité, comme attendu." Dans le reste de l'Asie, elles ont été bien plus dynamiques, avance la direction, ce qui a permis aux ventes de la division cognac, coeur de métier du groupe, de progresser de 8,1%.

En juin, l'entreprise avait souligné sa volonté de se diversifier sur le marché chinois en misant sur des produits liés à la "culture du cocktail", au-delà du seul cognac.

Sur le continent américain, malgré un repli global lié à des déstockages au Canada, le groupe souligne la "bonne résilience" et la "solide croissance" de ses ventes de cognac aux États-Unis. Cette dynamique s'appuie sur une amélioration des flux de ventes entre les grossistes et les détaillants, indique l'entreprise.

Rémy Cointreau, dont l'activité dépend à plus de 60% des ventes de cognac, a connu des années difficiles notamment aux Etats-Unis et en Chine, affectées par des tensions géopolitiques et commerciales, des questions de pouvoir d'achat et des changements de préférences de consommation.

Le groupe, qui a annoncé en avril un important plan de transformation, maintient toutefois son objectif annuel d'un retour à une croissance durable de ses ventes, malgré la prévision d'un effet de change défavorable qui devrait amputer son chiffre d'affaires annuel de 15 millions d'euros.