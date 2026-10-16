Reliance, le groupe d'Ambani, rompt le silence au sujet de Musk et précise que Jio attend les mêmes autorisations que Starlink

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* Reliance affirme accueillir favorablement la concurrence, y compris celle de Starlink

* Cette déclaration intervient quelques jours avant l'introduction en bourse de 108 milliards de dollars d'une filiale de Reliance

* Musk a accusé Ambani de faire obstacle au lancement de Starlink en Inde

(Ajout de détails tirés du communiqué de Reliance au paragraphe 5, et de contexte sur les accusations de Musk et le marché indien des satellites aux paragraphes 6 à 10)

par Munsif Vengattil

Reliance, la société du milliardaire indien Mukesh Ambani, a déclaré qu'elle accueillait favorablement la concurrence de Starlink, la société d'Elon Musk, et que ses propres services satellitaires étaient également en attente d'autorisation. Il s'agit de sa première réponse aux accusations selon lesquelles Ambani ferait obstacle au lancement de Starlink en Inde.

Musk, l’homme le plus riche du monde, a accusé à plusieurs reprises le gouvernement indien et Ambani de freiner les efforts déployés depuis des années par Starlink pour se lancer sur un marché comptant plus d’un milliard d’abonnés à Internet. L’Inde a nié tout parti pris dans son processus d’autorisation.

Le communiqué publié vendredi, qui ne mentionnait pas le nom de Musk, intervient quelques jours avant que Jio Platforms, la filiale numérique de Reliance Industries RELI.NS , ne vise une valorisation de 108 milliards de dollars dans le cadre de la plus grande introduction en bourse jamais réalisée en Inde.

Jio regroupe la branche télécoms de Reliance, qui compte plus de 530 millions de clients et constitue un concurrent potentiel de Starlink sur le marché indien de l’Internet.

“Chez Reliance, nous n’avons jamais craint la concurrence”, a déclaré vendredi le conglomérat, répondant aux “remarques concernant Reliance et le marché indien” dans un communiqué destiné, selon ses propres termes, à “mettre les faits au clair”.

LA LONGUE ATTENTE DE L’INDE POUR L’INTERNET PAR SATELLITE

Les publications de Musk sur X allaient de la question de savoir si Ambani était le “véritable patron” de l’Inde à s’adresser à lui en tant que “Premier ministre Ambani”, en passant par la question de savoir s’il autoriserait Starlink à entrer en concurrence.

Ces attaques marquent un revirement radical de la part de Musk, qui entretient en public des relations cordiales avec le Premier ministre Narendra Modi, et interviennent alors que New Delhi cherche à attirer les investissements étrangers et négocie un accord commercial avec Washington.

L’Inde a accordé des licences à Starlink, à la branche Internet par satellite de Jio et à Eutelsat OneWeb, soutenu par Bharti, pour exploiter des services, mais aucun de ces opérateurs ne dispose de l’habilitation de sécurité nécessaire pour se lancer.

L’Internet haut débit par satellite pourrait contribuer à connecter des centaines de millions d’Indiens qui n’ont toujours pas accès à Internet, principalement dans les zones rurales et reculées.

Musk a déclaré qu’il proposerait Starlink à un prix abordable en Inde afin de concurrencer les forfaits Internet à bas prix de Jio. C’est grâce à des forfaits de données bon marché que Jio s’est imposé en Inde, et Musk a utilisé la même stratégie sur des marchés comme le Kenya pour bouleverser le secteur des télécommunications local.