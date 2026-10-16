Le Nikkei met fin à une série de six jours de baisse grâce au rebond des valeurs liées à l'IA

Evolution de l'indice Nikkei. (Crédits: Adobe Stock)

par Junko Fujita

L'indice Nikkei a mis fin vendredi à une série de six séances consécutives de baisse, grâce au rebond des valeurs liées à l'intelligence artificielle, même si les gains ont été limités par la prudence des investisseurs à l'approche de la publication des résultats des entreprises et des élections de mi-mandat aux États-Unis.

Le Nikkei .N225 a progressé de 1,39% pour atteindre 65.324,29 points, après avoir chuté de près de 5% lors de la séance précédente. Sur la semaine, l'indice a reculé de 5,37%.

Le Topix .TOPX , plus large, a progressé de 1,67% à 4.066 points, mais a reculé de 0,95% sur la semaine.

"Les actions ont rebondi, les investisseurs ayant racheté des titres après les fortes baisses de la séance précédente… Il n'y a pas eu d'autres facteurs à l'origine de ces hausses", a déclaré Daisuke Hashizume, stratège senior chez Daiwa Securities.

"Les acteurs du marché ne voient guère de raison d'acheter massivement des actions avant la publication des résultats des entreprises et les élections de mi-mandat aux États-Unis le mois prochain."

Les marchés surveillent si le résultat des élections aura une incidence sur les propositions du président américain Donald Trump concernant le versement de 5.000 dollars pour les adultes américains et l'augmentation des dépenses militaires, a ajouté Daisuke Hashizume.

Au Japon, le fabricant d'équipements pour la production de puces Tokyo Electron 8035.T a progressé de 2,56%, le fabricant de puces mémoire Kioxia 285A.T a gagné 3,84% et l'investisseur technologique SoftBank Group 9984.T a progressé de 1,9%.

Le fabricant d'équipements de test de puces Advantest 6857.T a rattrapé ses pertes initiales pour terminer en hausse de 0,55%.

BayCurrent 6532.T a bondi de 17,25%, devenant ainsi la valeur affichant la plus forte hausse en pourcentage du Nikkei, après que le cabinet de conseil a annoncé qu'il utiliserait ses liquidités excédentaires pour des investissements et des rachats d'actions.

Les banques ont soutenu l'indice Topix, Mitsubishi UFJ Financial Group 8306.T et Mizuho Financial Group 8411.T progressant respectivement de 1,82% et 1,72%.

Sur plus de 1.500 titres cotés sur le marché principal de la Bourse de Tokyo, 83% ont progressé, 14% ont reculé et 2% sont restés stables.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour avec les cours de clôture)