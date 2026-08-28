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Regenxbio en hausse alors qu'un nouveau directeur achète près d'un million de dollars d'actions
information fournie par Reuters 28/08/2026 à 13:06
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 août - ** L'action du développeur de médicaments Regenxbio

RGNX.O progresse de 9,4 % à 10,25 dollars en pré-ouverture

** Mardi, RGNX a nommé Gregory Ciongoli au sein de son conseil d'administration, suite au départ à la retraite de deux administrateurs de longue date

** M. Ciongoli reçoit une attribution initiale de 15.432 unités d'actions restreintes et des options d'achat sur 69.609 actions

** M. Ciongoli a acheté 102.603 actions RGNX en deux jours à des cours moyens pondérés de 9,14 $ et 9,36 $, pour une valeur totale d’environ 952.001,59 $ , comme le révèlent des documents rendus publics jeudi en fin de journée

** Ces acquisitions portent sa participation totale dans la société à 118.035 actions

** Lundi, Regenxbio a annoncé que la FDA avait suspendu les essais cliniques de sa thérapie génique expérimentale contre le syndrome de Hunter , ce qui a fait chuter son cours de près de 25 %

** À la clôture d’hier, le titre affichait une baisse de 34,9 % depuis le début de l’année

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