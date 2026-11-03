Reddit fustige l'interdiction “maladroite” des réseaux sociaux en Australie alors que l'affaire est examinée par la justice

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'avocat de Reddit estime que l'interdiction des réseaux sociaux pour les adolescents en Australie était “mal pensée”

* Reddit et un groupe libertaire saisissent la Haute Cour pour contester la loi

* Le gouvernement australien a déclaré qu'il défendrait cette loi

(Ajout de détails sur le recours au paragraphe 3, commentaire de l'avocat de la défense au paragraphe 13; commentaires du ministre des Communications aux paragraphes 14 à 16)

par Peter Hobson

L’interdiction des réseaux sociaux pour les mineurs en Australie, une première mondiale, était “mal pensée” et constituait une “restriction profonde du débat politique”, a déclaré un avocat de la plateforme de messagerie Reddit devant la plus haute juridiction du pays, lors de la première contestation judiciaire de cette loi.

Reddit RDDT.N et un groupe de défense des libertés individuelles ont saisi la Haute Cour pour contester la loi australienne, qui interdit aux grandes plateformes de réseaux sociaux de permettre aux moins de 16 ans de créer un compte et qui est entrée en vigueur fin 2025, suscitant le soutien des parents et l’opposition des entreprises technologiques.

Les plaignants ont fait valoir que la loi devait être déclarée invalide car elle viole une liberté implicite d’expression politique inscrite dans la Constitution du pays. Reddit a ajouté que la loi ne devrait de toute façon pas s’appliquer à sa plateforme, car celle-ci ne présente pas certaines caractéristiques essentielles aux réseaux sociaux, notamment le recours à des réseaux d’amis.

Si cette contestation aboutissait, elle pourrait susciter davantage d’opposition de la part des entreprises concernées et ralentir l’adoption à l’échelle mondiale de politiques similaires, alors que les législateurs, de la Grande-Bretagne à la Malaisie, déploient ces mesures dans le but de protéger la santé mentale et physique des jeunes.

Le gouvernement australien et sa ministre des Communications, Anika Wells, citée comme défenderesse, ont déclaré qu’ils défendraient la loi.

S'adressant à la cour, Perry Herzfeld, représentant Reddit, a déclaré que le fait d'interdire aux moins de 16 ans de posséder des comptes sur les réseaux sociaux les empêchait de créer ou de réagir à des contenus sur ce qu'il a qualifié de “moyen de communication le plus important du monde moderne”.

“Il s’agit là d’une restriction très profonde du débat politique en Australie”, a déclaré M. Herzfeld devant le collège de sept juges.

“Il s’agit d’une restriction très importante de ce que les jeunes peuvent désormais faire.”

Reddit approuvait l’objectif australien de minimisation des risques, mais la loi n’y parvenait pas, a déclaré M. Herzfeld, qualifiant la législation de “mal conçue” et d’“inepte” puisqu’elle ne prévoyait aucune mesure spécifique pour empêcher l’accès aux mineurs et ne parvenait pas à restreindre d’autres services en ligne où se produisaient des cas de cyberharcèlement, tels que les sites de jeux vidéo.

Alors que le contenu des réseaux sociaux ne peut généralement être créé ou commenté que par des titulaires de compte connectés, une grande quantité de contenu est accessible aux personnes ne disposant pas de compte, a-t-il ajouté.

“Si le Commonwealth s’inquiète de certaines fonctionnalités (des réseaux sociaux), il devrait réglementer ces fonctionnalités, ce qu’il n’a pas fait”, a-t-il déclaré.

Depuis l’entrée en vigueur de l’interdiction, de nombreuses études , notamment celles menées par l’autorité de régulation australienne, l’eSafety Commissioner, ont montré que la plupart des adolescents du pays n’ayant pas atteint l’âge limite continuent d’utiliser les réseaux sociaux.

Le gouvernement a depuis doublé le montant maximal de l’amende pour non-respect de la réglementation, le portant à 99 millions de dollars australiens (69,5 millions de dollars), a accordé à l’eSafety Commissioner des pouvoirs d’enquête plus étendus et a annoncé qu’il préparait une action en justice contre certaines des plus grandes plateformes.

Joanna Davidson, représentant le gouvernement, a déclaré devant le tribunal que les enfants étaient plus vulnérables que les adultes aux aspects addictifs des réseaux sociaux, car leur cerveau n’était pas encore pleinement développé. Elle poursuivra la présentation des arguments de la défense mercredi.

S'exprimant à la sortie du tribunal, la ministre des Communications, Mme Wells, a déclaré qu'elle respecterait la décision de la cour, qui n'est pas susceptible d'appel, mais qu'elle défendrait la loi.

“Nous sommes ici pour défendre un principe fondamental de la démocratie australienne, à savoir le droit de tout Australien, et en particulier celui de tout enfant australien, d’être à l’abri de tout préjudice”, a déclaré Mme Wells.

“Nous cherchons à défendre ce droit face à une attaque idéologique soutenue.”

(1 $ = 1,4253 dollar australien)