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Automobile : l'équipementier Schaeffler va supprimer 3.460 postes et fermer cinq sites en Europe
information fournie par AFP 03/11/2026 à 12:28

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Vue du siège de Schaeffler à Herzogenaurach, dans le sud de l'Allemagne, le 1er octobre 2015 ( DPA / DANIEL KARMANN )

Vue du siège de Schaeffler à Herzogenaurach, dans le sud de l'Allemagne, le 1er octobre 2015 ( DPA / DANIEL KARMANN )

L'équipementier allemand Schaeffler a annoncé mardi la suppression de 3.460 postes en Europe, dont plus des trois quarts en Allemagne, ainsi que la fermeture de cinq sites sur le Vieux continent, face à la crise qui secoue l'industrie automobile.

Dans un communiqué, l'entreprise, qui emploie 110.000 personnes dans le monde, a justifié ce nouveau programme de coupes dans ses effectifs par une concurrence accrue, un ralentissement de la demande pour les véhicules thermiques et le retard dans l'électromobilité.

Le secteur automobile européen fait face à une concurrence féroce venant de Chine, qui comprime ses marges et pèse sur ses bénéfices.

Dans le détail, 2.660 emplois doivent être supprimés en Allemagne, soit 9% de l'effectif total dans ce pays, et environ 800 dans le reste de l'Europe, a indiqué Schaeffler.

En cumulant les précédents programmes de réduction des effectifs et des contrats de préretraite récemment signés, la baisse des effectifs atteindrait environ 18% d'ici à 2028.

Dans un communiqué conjoint, le syndicat IG Metall et le comité d'entreprise de Schaeffler ont estimé que ces coupes ne constituaient "pas un concept d'avenir pour l'Allemagne".

"Celui qui lance sans cesse de nouveaux programmes de réduction d'effectifs, ferme des sites et veut réduire les coûts de personnel ne renforce par le site Allemagne, il l'affaiblit", a déploré Uli Schöpplein, président du comité d'entreprise.

Selon le groupe de Herzogenaurach (sud), la moitié des suppressions touchent la production, 30% la recherche et développement, et 20% d'autres fonctions.

Sur les 16 sites européens concernés par ces coupes, 4 doivent fermer en Allemagne, à Berlin, Dortmund, Morbach et Schwalbach, et un en Belgique.

Le groupe a aussi dit vouloir réaliser 300 millions d'euros d'économies par an à partir de 2030.

La mise en œuvre de l'ensemble des mesures annoncées s'étalera principalement sur 2027 et 2028, selon Schaeffler.

D'après l'entreprise, ces annonces s'inscrivent dans le cadre d'une stratégie de "diversification" de ses activités.

Schaeffler a assuré qu'"au moins une partie des suppressions d'emplois devrait être compensée par la création de postes dans de nouveaux secteurs de croissance".

Cité dans le communiqué, Jochen Schröder, membre du directoire chargé notamment de la production, a mentionné la "robotique humanoïde" et la "défense".

Schaeffler a par exemple annoncé en octobre qu'il allait assembler des drones pour l'armée française.

Automobile / Equipementiers
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5 commentaires

  • 13:23

    Biden n aimait pas Nord Stream.. mais peu importe. .. les allemands avaient un mode gagnant. : du vent et du gaz car le vent ça va ça vient et le gaz par Nord Stream était si peu cher.. au minimum 6 fois moins cher que le prix actuel sur le marché.. avec le départ des grosses industries , une partie du tissu industriel va disparaître , les 100 000 emplois en moins de Volskwagen en partie en Allemagne va provoquer d autres perte d emploi. .. c est un debut

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