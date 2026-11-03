Foot: Jesus de Miguel, attaquant de Tenerife, est mort des suites d'un choc sur le terrain

Photo non datée du joueur espagnol Jesus de Gabriel transmise par son club de Tenerife à la suite de son décès, le 3 novembre 2026 ( CD TENERIFE / Handout )

Le football espagnol est en deuil, mardi matin, après l'annonce du décès de l'attaquant du CD Tenerife Jesus de Miguel, hospitalisé lundi à la suite d'un violent choc avec le gardien adverse lors d'un match de deuxième division espagnole.

"Brisés par la douleur, la gorge nouée et sans parvenir à croire que ce soit réel, le CD Tenerife annonce le décès tragique, ce mardi 3 novembre 2026 à 08h00, de Jesus de Miguel", écrit le club canarien dans un communiqué.

Alors qu'il regardait le ballon venant dans son dos, dans le rond central, le joueur de 30 ans avait été percuté dans les airs par le gardien du club d'Andorre, Jesus Owono. Les joueurs à proximité avaient immédiatement appelé les secours à l'aide et Jesus de Miguel avait été évacué en urgence à l'hôpital de Tenerife, où il avait dans un premier temps été pris en charge dans un "état stable, bien que grave".

Victime d'un arrêt cardiorespiratoire, selon la presse locale, il n'a pas survécu au choc malgré plusieurs heures passées en soins intensifs, où son état a "empiré d'un point de vue neurologique", a précisé son club.

"Pas de mots"

"Il n'y a pas de mots de consolation, absolument rien ne peut apaiser ce sentiment de profonde tristesse. Nous nous tenons au côté de sa famille éplorée, au côté de ses proches et de tous les supporters du CD Tenerife qui pleurent cette disparition", a ajouté la formation canarienne.

Le club d'Andorre, "le coeur brisé", a immédiatement réagi en adressant ses "sincères condoléances". "Je suis désolé, de toute mon âme. Repose en paix, Jesus", a ajouté sur X l'ancien défenseur du FC Barcelone Gerard Piqué, actionnaire majoritaire du club andorran.

Les réactions ont commencé à affluer dans le monde du sport espagnol. "Mes sincères condoléances à la famille et aux proches, ainsi qu’une chaleureuse pensée au club, aux joueurs, au staff technique, à la direction et aux supporters en ces moments difficiles. Nous partageons leur douleur", a réagi la ministre des Sports, Milagros Tolón.

Plusieurs clubs, dont le Real Madrid, le FC Barcelone et l'Atlético Madrid, se sont unis à cette douleur en présentant leurs condoléances et en apportant leur soutien aux proches du joueur.

La Fédération espagnole (RFEF) s'est dite "dévastée", et a annulé toutes les rencontres prévues mardi soir, en Coupe du Roi et Coupe de la Reine, ainsi que le match amical de la sélection des moins de 21 ans.

"Une grande tristesse, il n'y a pas de mots", a écrit la star française du Real Madrid Kylian Mbappé sur Instagram, après avoir observé une minute de silence avec ses coéquipiers avant leur entraînement en fin de matinée.

Buteur respecté

La légende espagnole du tennis, Rafael Nadal, a évoqué "une peine immense" sur son compte Instagram.

"Le football européen est en deuil", a réagi l'UEFA, annonçant qu'une minute de silence serait observée lors de toutes les rencontres de Coupes d'Europe cette semaine, dont la Ligue des champions mardi et mercredi.

Originaire de Madrid, Jesus de Miguel était un buteur respecté des divisions inférieures espagnoles.

Il n'avait découvert le niveau professionnel qu'en 2024, avec Castellon, qu'il a ramené en deuxième division en marquant 16 buts en 35 matches. Il était aussi très apprécié à Tenerife pour avoir aidé le club canarien à retrouver la Liga2 cette saison.

Le dernier accident mortel sur un terrain de football remonte à août dernier : le milieu portugais, âgé de 25 ans, était mort à l'hôpital après s'être effondré la veille sur le terrain une dizaine de minutes après le coup d'envoi du match de D3 portugaise entre son club du Real Sport Clube et l'Estrela da Amadora.

En Espagne, en août 2007, Antonio Puerta, un défenseur du FC Séville était mort à l'hôpital après plusieurs arrêts cardiaques trois jours après s'être évanoui sur le terrain lors d'un match de Liga face à Getafe.