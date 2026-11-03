Avion de combat : après l'échec du SCAF, l'Allemagne se rapproche de son concurrent, le GCAP, projet de Londres, Rome et Tokyo

Le ministre allemand de la Défense Boris Pistorius à Munich, le 29 octobre 2026. ( AFP / KARL-JOSEF HILDENBRAND )

Le GCAP (Global Combat Air Programme) est un projet d'avion de combat de sixième génération, il doit remplacer l'Eurofighter Typhoon pour l'Italie et le Royaume-Uni, et le Mitsubishi F‑2 pour le Japon.

Après l'échec du SCAF, l'Allemagne a un nouveau projet. Lundi 2 novembre après une réunion avec Londres, Berlin a dit vouloir s'entretenir très prochainement avec Rome et Tokyo sur son éventuelle participation au GCAP, projet d'avion de combat du futur porté par le Royaume-Uni, l'Italie et le Japon.

Lors d'une conférence de presse à Berlin avec son homologue britannique, Wes Streeting, le ministre allemand de la Défense Boris Pistorius a déclaré : "je m'entretiendrai prochainement avec (le ministre italien de la Défense, ndlr) Guido Crosetto et mon homologue japonais. Cela aura lieu dans les prochains jours ou dans les deux semaines à venir". Il répondait à la question d'une journaliste qui demandait où en étaient les négociations entre Berlin et Londres sur une éventuelle participation de l'Allemagne au projet GCAP.

Le 8 octobre dernier, le Premier ministre britannique Andy Burnham avait invité l'Allemagne à rejoindre les efforts en cours pour développer un avion de combat de nouvelle génération, après l'échec retentissant du projet franco-germano-espagnol du SCAF. "Nous voulons maintenant parvenir très rapidement à un accord sur la question de savoir s'il existe une volonté tripartite d'intégrer l'Allemagne et quelles sont les conditions réciproques dans lesquelles cela peut se faire", a affirmé Boris Pistorius à propos des discussions sur le GCAP. "Nous avons mené de premières discussions à ce sujet", a-t-il ajouté, aux côtés de Wes Streeting. Après ces entretiens avec ses homologues, Boris Pistorius dit qu'il aura une "première idée des conditions dans lesquelles (une intégration de l'Allemagne, ndlr) serait envisageable, tant sur le plan du calendrier que de la répartition des tâches". "Et nous déciderons ensuite de passer aux étapes suivantes... ou non", a-t-il ajouté.

Le SCAF, enterré en juin en raison des divergences industrielles

Le GCAP (Global Combat Air Programme), un avion de combat de sixième génération, doit remplacer l'Eurofighter Typhoon pour l'Italie et le Royaume-Uni, et le Mitsubishi F‑2 pour le Japon. Le projet a connu une accélération à l'été avec l'attribution par les trois pays d'une enveloppe de 4,6 milliards de livres (5,4 milliards d'euros) pour poursuivre son développement, avec une entrée en service espérée en 2035.

Le SCAF, projet germano-français-espagnol, avait été enterré en juin en raison des divergences industrielles entre Dassault Aviation, qui agissait pour le compte de la France, et Airbus, qui agissait pour le compte de l'Allemagne et de l'Espagne. Le constructeur aéronautique suédois Saab a aussi été évoqué comme potentiel partenaire de remplacement pour l'Allemagne et Airbus.