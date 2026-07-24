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Recul "technique" de 59,3% des revenus pour Intrasense
information fournie par Zonebourse 24/07/2026 à 09:01
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Sur les six premiers mois de l'année, l'expert en solutions d'imagerie médicale enrichies d'IA a généré des revenus de 646 000 euros, en baisse de 59,3%. Intrasense explique cette chute par des décalages de calendrier qui ont touché le renouvellement de plusieurs contrats de maintenance et la prise de commandes de licences.

La société précise que l'intégralité de ce chiffre d'affaires a été réalisé sur le périmètre Myrian, qui fait actuellement l'objet d'un projet de cession par la société EDL. La finalisation de cette opération permettrait à Intrasense de "pleinement ses ressources sur le développement et la commercialisation de sa gamme de solutions d'intelligence artificielle DUOnco, en collaboration avec Guerbet".

Perspectives pour la suite de l'exercice

Sur le second semestre, Intrasense table sur le lancement commercial de DUOnco Unity en Europe, sur l'accélération du déploiement de DUOnco Pancreas au Japon, via de nouveaux accords de distribution et la poursuite des installations de DUOnco Pancreas et DUOnco Unity en France et en Europe, avec déjà plusieurs contrats.

La société explique que dans ce contexte, elle "le second semestre avec une feuille de route recentrée sur l'intelligence artificielle et l'ambition d'accélérer la diffusion de ses solutions innovantes sur les principaux marchés internationaux. Les détails de cette feuille de route seront dévoilés au cours du second semestre 2026".

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