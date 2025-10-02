Record du Nasdaq et du S&P à Wall Street, optimisme sur les taux

Un homme marche sur Wall Street à l'extérieur de la Bourse de New York

Deux des trois principaux indices à la Bourse de New York ont ouvert en hausse jeudi, l'optimisme sur de nouvelles baisses de taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) l'emportant sur le "shutdown" de l'administration fédérale qui est entré dans son deuxième jour.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 6,46 points, soit 0,01%, à 46.434,64 points.

Le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 13,30 points, soit 0,20%, à 6.724,50 points, touchant un record.

Le Nasdaq Composite prend 130,10 points, soit 0,57%, à 22.885,26 points, après avoir atteint lui aussi un nouveau sommet.

La dernière enquête du cabinet ADP, en l'absence d'indicateurs officiels qui ne peuvent plus être publiés après la fermeture partielle des activités de l'administration fédérale américaine, a relancé la perspective d'un nouvel assouplissement monétaire.

Cette enquête montre que le secteur privé aux Etats-Unis a détruit 32.000 postes le mois dernier, après -3.000 en août, confirmant les craintes d'une dégradation du marché du travail.

Le marché du travail est un élément essentiel du double mandat de la Fed, qui devrait selon les traders réduire ses taux de 25 points de base lors de sa prochaine réunion de politique monétaire.

Les inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis, prévues ce jeudi, n'ont pas pu être publiées, et le rapport officiel du département du Travail sur les créations de poste, le chômage et les salaires, prévu vendredi, ne devrait également pas sortir, l'administration étant paralysée par des divisions partisanes.

"Plus le shutdown durera, plus la Fed sera encline à continuer à baisser ses taux", prédit Art Hogan, chef stratège marchés chez B. Riley Wealth.

Faute d'indicateurs officiels, les investisseurs se replient sur des sources alternatives. Les employeurs américains ont annoncé moins de licenciements en septembre, mais les plans d'embauche depuis le début de l'année sont les plus bas depuis 2009, montre un rapport du cabinet Challenger, Gray & Christmas, publié jeudi.

Aux valeurs, Tesla avance de 1,74%, les livraisons du constructeur automobile américain au titre du troisième trimestre ayant dépassé les attentes des analystes.

Advanced Micro Devices prend 2,9 % après une information selon laquelle Intel est en discussions préliminaires pour ajouter AMD en tant que client de sa fonderie.

Les actions des fabricants américains de puces augmentent, prolongeant le rallye mondial sur l'intelligence artificielle alors que Samsung et SK Hynix ont conclu un accord cadre pour la fourniture de puces à OpenAI dans le cadre du projet Stargate.

Nvidia gagne 0,85%, Broadcom 1,4%, Advanced Micro Devices 1,7% et Qualcomm 0,91%.

