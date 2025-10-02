information fournie par Reuters • 02/10/2025 à 17:47

Mozambique-Les conditions sont réunies pour que le projet de GNL de TotalEnergies reprenne, dit le président

Des enseignes TotalEnergies dans une station-service

Le président du Mozambique, Daniel Chapo, a déclaré jeudi que les conditions étaient remplies pour que le projet de gaz naturel liquéfié (GNL) de TotalEnergies dans le pays reprenne.

Le géant français de l'énergie avait déclaré en 2021 une situation de force majeure sur ce projet de 20 milliards de dollars après des attaques.

Sollicité, TotalEnergies a refusé dans l'immédiat de commenter.

(Reportage Manuel Mucari et Custodio Cossa, rédigé par Wendell Roelf; version française Camille Raynaud, édité par Kate Entringer)