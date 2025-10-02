Football-"Le football ne peut pas résoudre les problèmes géopolitiques", dit le président de la Fifa

Le président de la FIFA Gianni Infantino

Le président de la Fifa, Gianni Infantino, a déclaré jeudi que "le football ne peut pas résoudre les problèmes géopolitiques" mais qu'il véhicule un message de "paix et d'unité" alors que l'opération militaire israélienne à Gaza et d'autres conflits mondiaux alimentent les appels à une prise de position de la part du monde du sport.

"À la Fifa, nous nous engageons à utiliser le pouvoir du football pour rassembler les gens dans un monde divisé", a déclaré Gianni Infantino lors d'une réunion à Zurich (Suisse) du Conseil de la Fifa.

"Nos pensées vont à ceux qui souffrent dans les nombreux conflits qui existent aujourd'hui dans le monde, et le message le plus important que le football peut transmettre en ce moment est celui de la paix et de l'unité."

"La Fifa ne peut pas résoudre les problèmes géopolitiques, mais elle peut et doit promouvoir le football à travers le monde en mettant à profit ses valeurs unificatrices, éducatives, culturelles et humanitaires", a ajouté le président de la Fifa.

La Fifa a été confrontée à des appels répétés à agir face à la guerre à Gaza, les responsables palestiniens faisant pression pour qu'Israël soit suspendu du football international.

La question est examinée par la Fifa depuis des mois, mais aucune décision n'a été prise. Gianni Infantino a toujours affirmé que ces questions nécessitaient un consensus avec les confédérations et devaient être traitées avec prudence.

Ces commentaires ont été formulés au lendemain de la déclaration du vice-président de la Fifa, Victor Montagliani, selon laquelle toute décision concernant la participation d'Israël aux compétitions européennes, y compris aux qualifications du Mondial, relevait de la compétence de l'UEFA, laissant ainsi la responsabilité à l'instance européenne.

Israël occupe la troisième place du groupe I des éliminatoires pour la Coupe du monde 2026 (du 11 juin au 19 juillet au Canada, aux États-Unis et au Mexique).

L'ONG Amnesty International a adressé mercredi une lettre à la Fifa et à l'UEFA pour leur demander de suspendre la Fédération israélienne de football.

