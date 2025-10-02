 Aller au contenu principal
Bourses européennes: Paris et Francfort finissent en nette hausse, Londres glisse après un record
information fournie par AFP 02/10/2025 à 17:47

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont terminé majoritairement en hausse, tutoyant des sommets, profitant de l'enthousiasme autour des perspectives de baisses de taux à venir de la banque centrale américaine.

La Bourse de Paris a grimpé de 1,13%, au plus haut depuis mars 2025. Le Dax de Francfort a gagné 1,28%, proche de son sommet historique de juillet 2025. La Bourse de Londres a quant à elle cédé 0,20% après avoir touché un nouveau sommet en séance, et au lendemain d'un record à la clôture.

Euronext CAC40

