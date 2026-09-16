Rebond technique de Wall Street avant la décision de la Fed

Les cours de l'indice boursier français CAC 40 et les informations sur les cours des actions des entreprises s'affichent sur des écrans suspendus au-dessus de la Bourse de Paris, gérée par Euronext NV, dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris.

La Bourse de New York a ouvert ‌en légère hausse mercredi après deux jours consécutifs de pertes, dans l'attente de la décision sur ​les taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) prévue en soirée, signant un rebond technique.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 16,25 points, soit 0,03 %, à 52.109,36 points.

Le Standard & Poor's 500, plus ​large, progresse de 18,52 points, soit 0,24%, à 7.604,25 points.

Le Nasdaq Composite prend 119,80 points, soit 0,46%, 26.101,37 points.

Selon le ​consensus du marché, la Fed devrait annoncer à 18h00 ⁠GMT sa première hausse des taux directeurs depuis 2023. Cette décision est particulièrement attendue ‌alors que le président de la banque centrale américaine, Kevin Warsh, choisi par Donald Trump pour faire baisser le coût du crédit, doit prouver son indépendance ​et celle de l'institution.

Une hausse ‌des taux permettrait aussi de renforcer la confiance des investisseurs dans ⁠la volonté de la banque centrale américaine de combattre véritablement l'inflation, qui est au-dessus de l'objectif fixé depuis cinq ans.

Les craintes inflationnistes, alimentées par la hausse des cours du pétrole en raison ⁠d'une aggravation du conflit ‌au Moyen-Orient, a poussé dans les séances précédentes le rendement des bons du ⁠Trésor américain à dix ans au-dessus du seuil psychologique des 5%.

Malgré les tensions dans l'obligataire, ‌un statu quo sur les taux directeurs de la Fed ne peut être ⁠exclu, selon certains analystes.

"Nous pensons que les anticipations du marché concernant une ⁠hausse des taux sont ‌peut-être trop optimistes", a déclaré Yung-Shin Kung, directeur et responsable des investissements chez Mast Investments.

Si l'inflation ​accélère, d'autres indicateurs économiques plaident pour un maintien ‌des coûts d'emprunt à leur niveau actuel, notamment la solidité du marché du travail.

Une autre statistique publiée avant l'ouverture de ​Wall Street montre que les ventes au détail aux Etats-Unis ont rebondi plus que prévu en août, les ménages ayant intensifié leurs achats de véhicules automobiles et de fournitures ⁠pour la rentrée scolaire, ce qui a renforcé la résilience de l'économie.

Aux valeurs, Intel avance de 5,41% alors que trois sources ont rapporté à Reuters que le groupe sud-coréen SK Hynix était en pourparlers avec le géant américain au sujet d'un accord qui lui permettrait de fabriquer des puces mémoire aux Etats-Unis pour la première fois.

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(Rédigé par ​Diana Mandia et Claude Chendjou)