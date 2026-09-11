Rebond des bénéfices européens : le changement de paradigme porte ses fruits

Depuis l'an dernier, les anticipations de bénéfices des entreprises européennes se sont nettement redressées. Au 31 août 2026, les bénéfices par action attendus sur les 12 prochains mois pour les sociétés de l'indice MSCI Europe ont ainsi progressé de 18% depuis avril 2025, atteignant un plus haut historique. Cette évolution contraste avec la croissance bénéficiaire atone des sociétés européennes depuis la fin d'année 2022.

Un virage stratégique favorable aux entreprises

"Cette dynamique reflète un virage stratégique majeur de l'Europe, qui s'éloigne de la protection du consommateur pour s'inscrire en faveur des entreprises et de l'investissement. Cela passe par un assouplissement de la rigueur antitrust, un protectionnisme assumé face à la Chine, et une politique industrielle plus offensive. Le tout s'accompagne d'un programme d'investissement inédit de plusieurs centaines de milliards d'euros en Allemagne et dans la défense européenne. Ces changements de paradigme nous semblent en mesure de continuer à produire leurs effets au cours des années à venir", commente à ce sujet Lazard Frères Gestion.

Des valorisations qui restent attractives

En outre, la société de gestion d'actifs du Groupe Lazard en France avance que la hausse des bénéfices par action a constitué au cours des 12 derniers mois un puissant moteur pour les actions européennes, tout en leur permettant de conserver des valorisations raisonnables : "Le ratio

PER (cours/bénéfices) des actions du MSCI Europe était ainsi à 15,2x au 31 août 2026, un chiffre proche de sa moyenne de long terme, avec une décote de valorisation face au MSCI USA qui avoisine toujours les 25%."