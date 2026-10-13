Réactions mitigées face aux premiers résultats financiers publiés aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les principaux indices américains en légère baisse

* Le secteur de la santé est le plus faible de l'indice S&P 500; celui de l'énergie arrive en tête des hausses

* L'indice Euro STOXX 600 recule d'environ 0,1%

* Le dollar recule; l'or s'affaiblit; le pétrole brut américain et le bitcoin progressent légèrement

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans recule légèrement à environ 5,22%

13 octobre - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l'adresse

RÉACTIONS MITIGÉES AUX PREMIERS RÉSULTATS FINANCIERS AMÉRICAINS

La saison des résultats du troisième trimestre aux États-Unis bat son plein avec la publication ce matin des résultats de certaines grandes banques, notamment JPMorgan

JPM.N et Goldman Sachs GS.N .

Les cours des actions des banques ayant publié leurs résultats affichent des évolutions mitigées, Citigroup

C.N reculant de près de 4% alors même que la banque a dépassé les estimations de Wall Street concernant son bénéfice du troisième trimestre. Les trois principaux indices américains enregistrent une légère baisse dans l’après-midi.

Selon LSEG, les analystes s’attendaient, vendredi, à ce que les entreprises du S&P 500 .SPX affichent au troisième trimestre une hausse de leurs bénéfices de 30,6% par rapport à l’année précédente, tandis que les bénéfices du secteur financier .SPSY devraient progresser de 4,9% en glissement annuel.

Le chiffre d’affaires du S&P 500 pour le trimestre devrait quant à lui progresser de 11,8% par rapport à l’année dernière.

"Après les importantes surprises positives des deux derniers trimestres, des résultats supérieurs aux attentes sont désormais la norme et pourraient ne pas suffire à faire grimper les cours", ont écrit cette semaine les stratèges de BofA Securities dans une note.

L'attention des investisseurs se portera principalement sur la croissance liée à l'IA, les bénéfices du secteur technologique .SPLRCT devant progresser de 66,5% ce trimestre par rapport à l'année dernière, et ceux du secteur des "services de communication" .SPLRCL devant augmenter de 47,8% en glissement annuel. Les bénéfices du secteur de l'énergie .SPNY devraient quant à eux progresser de 123% en glissement annuel, selon les données de LSEG.

(Caroline Valetkevitch)

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