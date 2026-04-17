Réactions de l'industrie et des dirigeants à l'annonce de l'ouverture d'Ormuz par l'Iran

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(Ajout d'une nouvelle déclaration d'Hapag-Lloyd, du secrétaire général des Nations unies et du vice-président turc)

Le ministre iranien des affaires étrangères a déclaré que le détroit d'Ormuz , une voie navigable essentielle pour le transport du pétrole et du gaz, était ouvert à tous les navires commerciaux à la suite d'un accord de cessez-le-feu conclu au Liban.

Voici quelques citations de l'industrie du transport maritime et de dirigeants mondiaux sur la déclaration iranienne.

L'INDUSTRIE DU TRANSPORT MARITIME:

HAPAG-LLOYD

"Si toutes les questions en suspens sont résolues (c'est-à-dire la couverture d'assurance, les ordres clairs du gouvernement et de l'armée iraniens concernant le corridor maritime exact à utiliser et la séquence de départ des navires), nous préférerions traverser le détroit dès que possible."

"Notre comité de crise est en session et tentera de résoudre tous les points en suspens avec les parties concernées dans les 24 à 36 prochaines heures."

MAERSK

"Nous avons pris note de l'annonce. La sécurité de notre équipage, de nos navires et de la cargaison de nos clients reste notre priorité. Depuis le début du conflit, nous avons suivi les conseils de nos partenaires en matière de sécurité dans la région, et la recommandation jusqu'à présent a été d'éviter de transiter par le détroit d'Ormuz."

"Toute décision de transiter par le détroit sera prise sur la base d'une évaluation des risques et d'une surveillance étroite de la situation en matière de sécurité, les derniers développements étant également pris en compte dans les évaluations en cours."

KNUT ARILD HAREIDE, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'ASSOCIATION DES ARMATEURS NORVÉGIENS

"Si cela représente un pas vers une ouverture, c'est un développement bienvenu. Cependant, la situation n'est toujours pas résolue, avec un certain nombre d'incertitudes en suspens, y compris des questions liées à la présence de mines marines, aux conditions iraniennes applicables et à la mise en œuvre pratique. Ces aspects devront être clarifiés avant que tout transit puisse être évalué."

ARSENIO DOMINGUEZ, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L'ORGANISATION MARITIME INTERNATIONALE

"Nous vérifions actuellement la récente annonce relative à la réouverture du détroit d'Ormuz, en termes de conformité avec la liberté de navigation pour tous les navires marchands et la sécurité du passage."

LEADERS MONDIAUX:

ANTONIO GUTERRES, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DES NATIONS UNIES

"Je salue les annonces de l'Iran selon lesquelles le détroit d'Ormuz est entièrement ouvert à tous les navires commerciaux jusqu'à la fin du cessez-le-feu. C'est un pas dans la bonne direction."

"La position des Nations unies reste claire: nous avons besoin d'un rétablissement complet des droits et libertés de navigation internationaux dans le détroit d'Ormuz, respectés par tous."

PRÉSIDENT DES ÉTATS-UNIS, DONALD TRUMP

"Le détroit d'Ormuz est complètement ouvert et prêt pour les affaires et le passage complet, mais le blocus naval restera pleinement en vigueur en ce qui concerne l'Iran, uniquement, jusqu'à ce que notre transaction avec l'Iran soit complète à 100 %", a écrit M. Trump sur Truth Social.

PRÉSIDENT FRANÇAIS EMMANUEL MACRON

M. Macron a déclaré que cette décision allait dans la bonne direction.

"Nous nous opposons tous à toute restriction ou à tout système d'accords qui reviendrait à tenter de privatiser le détroit—et, bien sûr, tout système de péage."

CEVDET YILMAZ, VICE-PRÉSIDENT TURC

"Nous saluons l'annonce par l'Iran de la réouverture du détroit d'Ormuz à tous les navires jusqu'à la fin de la période de cessez-le-feu, que nous considérons comme une étape importante vers la désescalade des tensions."

"La prévention de crises, de conflits et de développements similaires qui perturbent le transport maritime dans notre région n'est possible que par le dialogue, la retenue et le renforcement de la coopération multilatérale."

PRÉSIDENT FINLANDAIS ALEXANDER STUBB

"La Finlande est prête à travailler à une solution qui apporte la stabilité à la région et respecte le droit international."