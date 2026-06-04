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Disparition de Lyhanna: les gendarmes font appel à des cavaliers bénévoles
information fournie par AFP 04/06/2026 à 08:22

Gendarmes et chasseurs participent aux recherches de Lyhanna, la collégienne disparue depuis le 29 mai, près de Goutz dans le Gers le 3 juin 2026 ( AFP / Matthieu RONDEL )

Gendarmes et chasseurs participent aux recherches de Lyhanna, la collégienne disparue depuis le 29 mai, près de Goutz dans le Gers le 3 juin 2026 ( AFP / Matthieu RONDEL )

Les gendarmes mobilisés pour retrouver Lyhanna, 11 ans, disparue vendredi dernier dans le Gers, font appel jeudi à des cavaliers d'un centre équestre pour des recherches ciblant des zones boisées, a indiqué un porte-parole de la gendarmerie.

"Environ 170 gendarmes" sont de nouveau engagés au septième jour des recherches, a précisé le lieutenant-colonel Christophe Romand, dans un message aux médias faisant le point des opérations.

En début de matinée, des gendarmes vont encadrer des cavaliers bénévoles d'un centre équestre "pour faire les parties boisées" au sud de Fleurance, le bourg de 6.000 habitants où la collégienne a été vue pour la dernière fois, a précisé l'officier.

Les équipes de la gendarmerie vont également poursuivre le porte à porte engagé la veille dans la ville pour tenter de trouver des éléments permettant d'orienter les recherches.

Mercredi, l'attention s'était focalisée sur le profil du suspect mis en examen pour l'enlèvement de la petite fille, un homme de 41 ans, père de deux enfants et qui, avant la disparition, a été visé par plusieurs signalements et plaintes, notamment pour viol sur mineur.

La possibilité d'un dysfonctionnement dans le traitement réservé à l'une de ces plaintes a conduit le gouvernement à annoncer l'ouverture d'une enquête administrative concernant les antécédents du suspect.

La procureure de la République d'Auch, Clémence Meyer, a notamment évoqué mercredi lors d'un point de presse cette procédure, engagée à la suite d'une plainte déposée le 22 août 2025 par la mère d'une mineure née en 2014, qui a dénoncé des viols commis "entre septembre 2024 et mai 2025 au domicile" du suspect.

"Cette enquête était encore en cours au moment de la disparition de Lyhanna", a dit la procureure, le suspect n'ayant toujours pas été entendu, neuf mois après le dépôt de la plainte.

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