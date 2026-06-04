Raytheon (RTX) décroche un contrat de 515 MUSD auprès de l'US Navy

Le groupe poursuivra l'intégration et le soutien à la production de la nouvelle génération de radars navals destinés à la marine américaine et à certains clients étrangers.

RTX fait savoir que sa filiale Raytheon a décroché un contrat de 515 MUSD auprès de l'US Navy pour la famille de radars SPY-6, dans le prolongement d'un précédent contrat attribué en juin 2025.

L'accord prévoit notamment la modernisation de destroyers Flight IIA avec la version SPY-6(V)4, ainsi que la poursuite du soutien à l'intégration et à la production des systèmes radar. Le contrat couvre également l'Allemagne et pourrait être étendu à d'autres pays dans le cadre du programme Foreign Military Sales (ventes militaires à l'étranger).

Selon Barbara Borgonovi, présidente de Naval Power chez Raytheon, le SPY-6 est aujourd'hui le radar maritime le plus avancé de l'US Navy. Le groupe prévoit de doubler sa production d'ici 2028 grâce à un investissement de 800 MUSD dans la modernisation de ses capacités industrielles.

Le SPY-6 équipe déjà 2 navires en service de l'US Navy et est installé sur 11 autres bâtiments en phase d'essais. Plus de 50 navires américains devraient en être dotés au cours de la prochaine décennie.

Le titre est attendu en hausse de 2% à l'ouverture de Wall Street, également porté par une note de Jefferies qui passe à l'achat sur le titre et relève sa cible de 210 à 220 USD.