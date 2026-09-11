Raymond James lance la couverture de Rocket Lab avec une recommandation « surperformer » et un objectif de cours de 80 dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 septembre - ** Les actions de Rocket Lab ( RKLB.O ), l'entreprise spatiale, progressent de 1,2% à 62,73 dollars en pré-ouverture

** Raymond James lance sa couverture avec une note de "surperformance"; fixe son objectif de cours à 80 dollars, ce qui implique un potentiel de hausse de 29,1% par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** La société de courtage estime que RKLB bénéficiera d’une constellation déployée d’une valeur de plus de 3 milliards de dollars et d’un flux de trésorerie disponible d’environ 300 millions de dollars grâce à son acquisition d'Iridium IRDM.O , d'une valeur de 8 milliards de dollars , ce qui pourrait contribuer au développement de la fusée Neutron

** "Une fois l’acquisition d’Iridium finalisée, Rocket Lab sera la seule entreprise spatiale verticalement intégrée à afficher un flux de trésorerie disponible positif et à mener une stratégie axée sur les partenariats, permettant ainsi à ce flux de trésorerie disponible de s’accroître à un moment où l’intensité des investissements diminue" – Raymond James

** La recommandation moyenne de 21 analystes est "acheter"; leur objectif de cours médian est de 120 dollars – données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action avait reculé de 11,2% depuis le début de l'année