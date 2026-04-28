Rare Earths Americas vise une valorisation de 368 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

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Rare Earths Americas a annoncé mardi qu'elle visait une valorisation pouvant atteindre 368,4 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, misant sur l'intérêt des investisseurs en raison de la forte demande en minéraux stratégiques utilisés dans des produits allant des véhicules électriques aux smartphones.

L'importance de ces minéraux incite les pays occidentaux à rechercher de nouvelles sources d'approvisionnement afin de réduire leur dépendance vis-à-vis de la domination chinoise en matière d'extraction et de traitement.

Voici quelques détails concernant le secteur et l'introduction en bourse:

* Rare Earths Americas a déclaré être une société en phase d'exploration qui développe un portefeuille de projets liés aux minéraux critiques, axé sur les actifs de terres rares lourdes à haute teneur.

* La société prévoit de vendre environ 2,78 millions d'actions à un prix compris entre 17 et 19 dollars chacune, ce qui lui permettrait de lever jusqu'à 52,8 millions de dollars lors de l'offre.

* Les terres rares constituent un groupe de 17 éléments , comprenant 15 métaux blanc argenté appelés lanthanides, ainsi que le scandium et l'yttrium.

* Souvent utilisées pour fabriquer des aimants, les terres rares sont présentes en quantités faibles mais essentielles dans des produits allant des smartphones et des machines à laver aux avions de chasse tels que le F-35.

* Après son introduction en bourse, Rare Earths Americas sera cotée sur NYSE American, sous le symbole boursier « REA ».

* Cantor et Stifel sont les chefs de file de l'opération.