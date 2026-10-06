Ramsay Santé améliore sa rentabilité et trace sa feuille de route à horizon 2030

Ramsay Santé a dévoilé ses résultats annuels à fin juin 2026. Le groupe affiche un chiffre d'affaires de 5,4 milliards d'euros, en hausse de 3,3%, porté par la progression des volumes en France et la bonne dynamique des activités nordiques. L'EBITDA progresse de 2,6%, à 638 millions d'euros, pour une marge de 11,9%, soutenue par les mesures de réduction des coûts et les gains de productivité.

La génération de trésorerie se normalise, avec des flux nets liés à l'activité de 525 millions d'euros, tandis que le ratio d'endettement net retraité se stabilise à 4,7 fois l'EBITDA. Le refinancement réalisé en juillet 2026 doit par ailleurs offrir au groupe davantage de flexibilité pour financer ses ambitions à long terme.

Fort des acquis de son précédent plan " Yes We Care 2025 ", Ramsay Santé entend désormais accélérer avec " Connecting Care 2030 ", présenté lors de son Capital Markets Day du 17 septembre. Le groupe, qui prend en charge 13 millions de patients dans cinq pays, veut renforcer son modèle paneuropéen de soins intégrés, de la prévention aux soins aigus en passant par la santé mentale et la réadaptation.

La nouvelle feuille de route repose notamment sur l'intégration des parcours de soins, l'accélération du numérique, l'optimisation des coûts, une gestion plus active du portefeuille d'activités et le développement de nouveaux relais de croissance. À horizon 2029, Ramsay Santé vise une croissance annuelle du chiffre d'affaires d'environ 3 %, une amélioration progressive de sa marge d'EBITDA et un ratio de dette nette sur EBITDA inférieur à 4 fois.