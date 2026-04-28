 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Rambus recule après avoir manqué ses objectifs de bénéfices trimestriels
information fournie par Reuters 28/04/2026 à 12:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 avril - ** L'action de la société de semi-conducteurs Rambus RMBS.O recule de 15,8 % à 118,97 dollars avant l'ouverture du marché

** La société a annoncé un BPA ajusté de 63 cents au premier trimestre, manquant ainsi l'estimation consensuelle des analystes de 64 cents, selon les données compilées par LSEG

** RMBS annonce un chiffre d'affaires de 180,2 millions de dollars au premier trimestre, dépassant les estimations de 177,9 millions de dollars

** Son titre avait chuté de plus de 10 % lors de la dernière séance après les fortes hausses la semaine dernière, lorsque les prévisions de chiffre d'affaires étonnamment solides d'Intel INTC.o avaient déclenché un rebond sur l'ensemble des valeurs du secteur des semi-conducteurs

** D'autres valeurs du secteur des puces, notamment Arm Holdings ARM.O , Advanced Micro Devices AMD.O et ON Semiconductor ON.O , ont reculé mardi après le rebond de la semaine dernière

** Neuf des onze analystes couvrant RMBS attribuent à l'action une note “acheter” ou supérieure, et le cours cible médian est de 132 dollars

** À la clôture d'hier, l'action RMBS affichait une hausse de plus de 53 % depuis le début de l'année, contre une progression de 46,9 % pour l'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX

Valeurs associées

AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
323,2100 USD NASDAQ -3,41%
ARM HOLDING ADR
198,6500 USD NASDAQ -15,40%
INTEL
84,5200 USD NASDAQ -0,55%
ON SEMICONDUCTOR
93,3000 USD NASDAQ -4,83%
RAMBUS
111,2700 USD NASDAQ -21,26%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank