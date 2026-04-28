Rambus recule après avoir manqué ses objectifs de bénéfices trimestriels

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28 avril - ** L'action de la société de semi-conducteurs Rambus RMBS.O recule de 15,8 % à 118,97 dollars avant l'ouverture du marché

** La société a annoncé un BPA ajusté de 63 cents au premier trimestre, manquant ainsi l'estimation consensuelle des analystes de 64 cents, selon les données compilées par LSEG

** RMBS annonce un chiffre d'affaires de 180,2 millions de dollars au premier trimestre, dépassant les estimations de 177,9 millions de dollars

** Son titre avait chuté de plus de 10 % lors de la dernière séance après les fortes hausses la semaine dernière, lorsque les prévisions de chiffre d'affaires étonnamment solides d'Intel INTC.o avaient déclenché un rebond sur l'ensemble des valeurs du secteur des semi-conducteurs

** D'autres valeurs du secteur des puces, notamment Arm Holdings ARM.O , Advanced Micro Devices AMD.O et ON Semiconductor ON.O , ont reculé mardi après le rebond de la semaine dernière

** Neuf des onze analystes couvrant RMBS attribuent à l'action une note “acheter” ou supérieure, et le cours cible médian est de 132 dollars

** À la clôture d'hier, l'action RMBS affichait une hausse de plus de 53 % depuis le début de l'année, contre une progression de 46,9 % pour l'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX