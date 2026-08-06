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Ralph Lauren en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel
information fournie par Reuters 06/08/2026 à 15:57
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 août - ** L'action de la marque de prêt-à-porter haut de gamme Ralph Lauren RL.N progresse d'environ 5 % à 400,52 dollars

** La société relève ses prévisions de chiffre d’affaires pour l’exercice 2027 à environ 5 % à 6 %, contre une hausse précédente de 4 % à 5 %

** Elle a dépassé les estimations de chiffre d’affaires et de bénéfices trimestriels , grâce à la demande soutenue des jeunes consommateurs aisés pour ses collections haut de gamme

** Annonce un chiffre d’affaires de 1,96 milliard de dollars pour le premier trimestre, dépassant les estimations de 1,87 milliard de dollars – données compilées par LSEG

** Affiche un BPA ajusté de 4,59 dollars au premier trimestre, dépassant également les attentes de 4,32 dollars

** À la clôture d’hier, l’action RL affichait une hausse d’environ 8 % depuis le début de l’année

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