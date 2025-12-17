Radiant lève plus de 300 millions de dollars pour construire des microréacteurs nucléaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La startup Radiant a annoncé mercredi qu'elle avait levé plus de 300 millions de dollars lors de son dernier tour de table, afin de produire en masse des réacteurs nucléaires portables.

Ce tour de table a été mené par Draper Associates et Boost VC et a bénéficié de nouveaux financements de la part de Founders Fund, ARK Venture Fund, Chevron Technology Ventures et d'autres investisseurs.

POURQUOI C'EST IMPORTANT?

L'énergie nucléaire américaine connaît une forte augmentation de la demande après des décennies de stagnation, grâce à la demande record des centres de données utilisés pour les technologies d'intelligence artificielle et à l'électrification d'industries telles que les transports et l'industrie manufacturière.

Le cycle de financement aidera Radiant à commercialiser ses produits, alors qu'elle s'apprête à lancer la construction au début de l'année prochaine de sa nouvelle usine R 50 à Oak Ridge, dans le Tennessee.

CONTEXTE

Basée en Californie, Radiant développe des microréacteurs nucléaires d'une puissance d'un mégawatt qui peuvent être facilement transportés. Plus tôt cette année, la société a conclu un accord pour fournir 20 microréacteurs au développeur de centres de données Equinix EQIX.O .

Les réacteurs sont conçus pour fournir de l'énergie en continu pour la défense, les interventions en cas de catastrophe, l'industrie à distance et les infrastructures critiques - des applications pour lesquelles les systèmes énergétiques traditionnels ne suffisent pas.

Radiant prévoit de tester son premier réacteur en 2026, les premiers déploiements chez les clients commençant en 2028.

CITATIONS CLÉS

"L'énergie nucléaire portable va fournir la majeure partie de notre énergie supplémentaire dans les années à venir et Radiant s'exécute avec détermination, non seulement pour allumer son premier réacteur, mais aussi pour le construire à grande échelle en quelques mois, et non en quelques années", a déclaré Tim Draper, fondateur de Draper Associates.