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Qwamplify : Légère baisse au T3
information fournie par EuroLand Corporate 22/10/2026 à 08:57

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Publication du RN S1 2026


Qwamplify a publié son chiffre d’affaires pour le compte du troisième trimestre 2026. Le groupe a enregistré un CA de 5,6 M€, en recul de -2,5% à périmètre comparable, après avoir renoué avec la croissance au T2. La marge brute s’est également contractée de -3,2% à 4,1 M€. Sur les neuf premiers mois de l’exercice, le CA a atteint 17,0 M€ (-2,0% à périmètre comparable), tandis que la marge brute s’est établie à 12,1 M€, en baisse de -17,1% en données publiées et de -5,5% à périmètre comparable.


Perspectives


Pour le dernier trimestre de l’exercice, le management anticipe un retour à la croissance, soutenu par les nouveaux clients signés et le report de certains budgets médias. Le T4 constitue par ailleurs le trimestre historiquement le plus contributeur de l’année. En parallèle, Qwamplify a poursuivi ses investissements technologiques avec la mise en production, en octobre, de sa nouvelle plateforme Shopper, destinée à renforcer l’automatisation et l’exploitation des données.


De notre côté, nous maintenons nos estimations de CA pour 2026e à 23,9 M€, soit un recul attendu de -12,0% sur l’exercice. Cette prévision implique un CA de 6,9 M€ au T4, en hausse de +23,2% par rapport au T3. Sur le plan de la rentabilité, nous continuons d’anticiper un redressement au S2, porté par les effets de la réorganisation engagée au printemps, les économies de coûts associées et une saisonnalité plus favorable en fin d’année.


Recommandation


Suite à cette publication, nous réitérons notre recommandation à Achat ainsi que notre objectif de cours à 2,3€, objectif qui fait ressortir upside significatif de +53%. Nous relevons notamment que la trésorerie nette du groupe et la capitalisation boursière au 15/09/2026 sont au même niveau (respectivement 8,7 M€ et 9,1 M€) alors que le groupe devrait retrouver un EBITDA positif dès la fin de l’année. Le titre nous apparait ainsi fortement décoté par rapport à sa valeur intrinsèque.

Valeurs associées

QWAMPLIFY
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Copyright © 2026 EuroLand Corporate.

Cette analyse a été élaborée par EuroLand Corporate et diffusée par BOURSORAMA le 22/10/2026 à 08:57:13.

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