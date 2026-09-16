Qwamplify : Amélioration de la rentabilité attendue au S2

Publication du RN S1 2026

Qwamplify a publié hier soir ses résultats pour le compte du premier semestre 2026. Fin août, le groupe avait déjà dévoilé un CA de 11,3 M€ (-20,4% vs S1 2025 en consolidé et c.-2% PCC) ainsi qu’une marge brute de 8,0 M€ (-21,0% en consolidé ; -6,7% PCC). Plus bas dans le compte de résultat, la société a connu une baisse sensible de sa rentabilité opérationnelle avec notamment un EBE négatif au S1. Ce dernier s’est établi à -0,4 M€ contre 0,8 M€ au S1 2025 (-1,2 M€). Constat similaire sur le REX S1 2026 qui est également passé en territoire négatif : -0,5 M€ vs 0,6 M€ au premier semestre 2025. Tout en bas du compte de résultat, le groupe a dévoilé un RNpg S1 2026 de -0,4 M€ (vs 0,5 M€ au S1 2025).

Perspectives

Au niveau des perspectives, le management anticipe un S2 globalement stable en termes d’activité, avec un retour à la croissance attendu au T4. La réorganisation engagée au T2 et le plan d’économies d’environ 1 M€ en année pleine devraient permettre à l’EBE de repasser en territoire positif au second semestre, tandis que le virage technologique du Groupe doit progressivement contribuer à alléger la structure de coûts.

Concernant nos estimations, nous laissons inchangé notre objectif de revenus pour le compte de l’exercice 2026e. Pour rappel, celui-ci ressort à 23,9 M€ et implique une baisse des revenus de -12,0% sur l’exercice en cours. Côté rentabilité nous pensons que Qwamplify est en mesure de retourner la vapeur au S2 avec la poursuite des efforts liés à l’allégement des coûts et une activité mieux orientée avec notamment un effet de saisonnalité favorable au cours du S2.

Recommandation

Suite à cette publication, nous réitérons notre recommandation à Achat ainsi que notre objectif de cours à 2,3€, objectif qui fait ressortir upside significatif de +42,9%. Nous relevons notamment que la trésorerie nette du groupe et la capitalisation boursière au 15/09/2026 sont au même niveau (respectivement 8,7 M€ et 9,1 M€) alors que le groupe devrait retrouver un EBITDA positif dès la fin de l’année. Le titre nous apparait ainsi fortement décoté par rapport à sa valeur intrinsèque.