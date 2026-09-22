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Palo Alto Networks dévoile un service de cybersécurité basé sur l'IA et utilisant les modèles Claude et GPT
information fournie par Reuters 22/09/2026 à 15:33
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Palo Alto Networks PANW.O a annoncé mardi le lancement d'un nouveau service de cybersécurité destiné aux entreprises, qui s'appuiera sur des modèles d'IA avancés développés par Anthropic et OpenAI pour aider à identifier les failles de sécurité au sein des systèmes d'entreprise.

Les pirates informatiques recourent de plus en plus à l'IA pour repérer et exploiter les failles des réseaux d'entreprise, ce qui pousse les entreprises de cybersécurité à mettre en place des défenses capables de détecter et de répondre plus rapidement aux menaces.

Ce service, baptisé "Unit 42 Continuous Frontier AI Defense", utilisera des modèles d’IA spécialisés dans la cybersécurité, notamment "Claude Mythos 5" d’Anthropic et "GPT-5.6-Cyber" d’OpenAI, ainsi que des modèles à poids ouverts, a précisé la société.

Cette offre est conçue pour tester en continu les applications web, les interfaces de programmation d’applications (API) et l’infrastructure cloud, aidant ainsi les clients à identifier les vulnérabilités et les voies d’attaque potentielles à mesure que leurs environnements numériques évoluent.

Palo Alto a précisé que ce service fournirait également des conseils pour combler les failles de sécurité, notamment des correctifs au niveau du code et des options de correctifs virtuels.

La société a précisé que ce service serait disponible dans le monde entier via des abonnements annuels, dont le prix dépendra de la combinaison de modèles OpenAI, Anthropic et open source sélectionnés par les clients.

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