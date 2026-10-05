Quelle sera la prochaine réaction de Washington si les taux des obligations américaines continuent d'augmenter ?

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le Trésor s'appuie déjà sur une émission accrue de bons du Trésor à court terme et sur de modestes rachats de dette pour soutenir la liquidité

* Certains préconisent des réductions des dépenses pour résoudre le problème de l'endettement

* Les contraintes politiques font pencher la balance vers l'inflation, au détriment des détenteurs d'obligations

par Karen Brettell

Le gouvernement américain paie plus cher pour s’endetter, et il est à court de solutions faciles pour maîtriser ses coûts d’emprunt.

Les rendements des bons du Trésor à long terme sont proches de leur plus haut niveau depuis deux décennies, et les causes de cette situation ne semblent pas temporaires. Washington émet d’énormes quantités de dette pour couvrir des déficits qui ne diminuent pas. L’inflation tarde à se calmer. Et un boom des investissements dans l’intelligence artificielle maintient l’économie suffisamment forte pour que les taux ne baissent pas, même si les secteurs de l’immobilier et de l’automobile sont en difficulté.

Il en résulte une charge d’intérêts d’environ 1 000 milliards de dollars par an sur une dette de plus de 40 000 milliards de dollars.

Washington dispose de moyens pour riposter, qu’il s’agisse de recourir davantage à l’emprunt à court terme ou, à l’extrême, de demander à la Réserve fédérale de plafonner les rendements à long terme. Mais plus les décideurs politiques puisent dans cette boîte à outils, plus le risque est grand d’attiser l’inflation, ce qui pourrait signifier davantage de difficultés à venir pour les détenteurs d’obligations.

Pour chaque tranche de cinq dollars perçus par l’État au titre des recettes fiscales, un dollar est consacré au service de la dette nationale, a déclaré Torsten Slok, économiste en chef chez Apollo Global Management. “C’est un chiffre vraiment, vraiment élevé, et il ne va cesser d’augmenter.”

Le président américain Donald Trump a déclaré dans une interview accordée au magazine Time le 28 septembre que la dette pouvait être remboursée grâce à la croissance ou à l’inflation, entre autres méthodes.

Mais si cela ne fonctionne pas, le Trésor dispose d’autres options, allant de mesures modérées à des mesures radicales. Il s’appuie déjà davantage sur l’émission de bons du Trésor à court terme et procède à de petits rachats de dettes plus anciennes afin de contribuer à renforcer la liquidité du marché.

Dans un scénario bien plus grave, les prochaines étapes nécessiteraient une intervention de la Réserve fédérale. L’une d’elles consisterait à acheter des obligations à long terme à grande échelle, à l’instar de l’“Operation Twist” de 1961. L’autre serait de fixer un plafond absolu sur les rendements à long terme, ce que les États-Unis n’ont pas fait depuis la Seconde Guerre mondiale. Plus les décideurs politiques iront loin dans cette liste, plus ils pourront maintenir les taux bas, mais ils risqueraient d’aggraver l’inflation.

“Nous arrivons à un point où il est tout à fait évident que le gouvernement commence à se sentir mal à l’aise face au niveau des taux”, a déclaré Jeffrey Gundlach, directeur général de DoubleLine Capital, lors d’un récent événement consacré à l’investissement.

OPÉRATION TWIST

Au vu des expériences passées, la première mesure serait probablement la relance complète de l’“Operation Twist”. Il s’agissait d’une stratégie mise en place en 1961 consistant à vendre des titres de dette à court terme et à acheter des obligations à long terme afin d’aplatir la courbe des taux.

Pour que cette opération ait un impact significatif, elle nécessiterait l’aide de la Réserve fédérale, qui pourrait se montrer réticente à moins d’une urgence financière manifeste. Sans le bilan de la Fed, le Trésor “dispose de ressources limitées pour faire baisser les taux d’intérêt”, a déclaré Torsten Slok.

Le président de la Fed, Kevin Warsh, a toutefois critiqué les importantes positions de la Réserve fédérale sur les titres du Trésor et autres, arguant que les achats d’obligations à grande échelle peuvent brouiller la frontière entre la politique monétaire et la gestion de la dette publique.

Il a appelé à la conclusion d’un nouvel accord entre le Trésor et la Fed, en vertu duquel le président de la Fed et le secrétaire au Trésor communiqueraient publiquement les objectifs relatifs au bilan de la Fed et aux émissions du Trésor.

CONTRÔLE DE LA COURBE DES TAUX

Si les achats de type “twist” s’avèrent insuffisants, la prochaine étape serait un contrôle explicite de la courbe des taux. Dans ce cas, la banque centrale s’engage à acheter un volume illimité de dette publique afin de maintenir les taux à long terme en dessous d’un plafond défini. La Fed a plafonné les taux des bons du Trésor à long terme à 2,5 % pour aider à financer la Seconde Guerre mondiale et la reprise d’après-guerre, de 1942 jusqu’à l’accord Trésor-Fed de 1951. La Banque du Japon a mis en œuvre une variante de cette politique de 2016 à 2024.

En maintenant les taux artificiellement bas, le contrôle de la courbe des taux atténue le poids politique des déficits. Mais cela ne fonctionne que tant que les investisseurs ne craignent pas d’être remboursés en dollars dépréciés. Dès que cette confiance vacille, les achats destinés à contenir les taux peuvent au contraire alimenter l’inflation même qu’ils étaient censés masquer.

En fin de compte, la seule façon de résoudre le problème de la dette consiste à réduire les dépenses, a déclaré Véronique de Rugy, chercheuse senior au Mercatus Center de l’université George Mason. “Le Congrès doit procéder à un ajustement budgétaire. En d’autres termes, à une politique d’austérité. La Fed ne peut pas y parvenir seule.”

DES VOIES DIVERGENTES

Les États-Unis n’ont réduit de manière significative leur ratio dette/PIB que deux fois depuis la Seconde Guerre mondiale, explique John Higgins, conseiller économique en chef chez Capital Economics, et les détenteurs d’obligations ont connu des sorts très différents à chaque fois. Après la guerre, la dette est passée d’environ 106 % du PIB en 1946 à 23 % en 1974, tandis que le rendement des obligations à 10 ans est passé de 2,2 % à 7,5 %. Dans les années 1990, la dette est passée de 48 % à 32 % du PIB, et les taux ont baissé en parallèle.

Qu’est-ce qui a fait la différence? Après la guerre, le plafonnement des coûts d’emprunt et une inflation relativement élevée ont stimulé la croissance nominale par rapport aux rendements des bons du Trésor. Cela a permis de réduire le ratio d’endettement sans grande discipline budgétaire. Dans les années 1990, les taux ont été légèrement supérieurs à la croissance; ce sont donc la maîtrise des dépenses et la hausse des recettes qui ont fait l’affaire.

Les options actuelles suivent ces deux mêmes voies: l’austérité accompagnée d’une baisse des rendements, ou la répression financière et l’inflation, où les rendements augmentent même si le ratio d’endettement s’améliore. Les dépenses obligatoires représentent désormais une part plus importante du budget que dans les années 1990, et le Congrès ne souhaite ni hausses d’impôts ni réductions des dépenses. John Higgins estime donc que les risques “penchent en faveur” de la voie inflationniste, qui nuit aux détenteurs d’obligations.