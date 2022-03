Que sont les Turbo Inﬁnis ?

Comment fonctionnent les Turbo Infinis

Les Turbo Infinis sont des produits avec barrière (‘knock-out'). Ils appartiennent à la catégorie des Turbos - qui comprend les Turbos, Turbos Best et Turbo Infinis. Parmi les produits à effet de levier et les certificats, cette catégorie de produits fut la plus vendue en Europe en 2021 (Source : DDV).

Produits « long » ou « short » ?

En général, les acheteurs de produits « long » s'attendent à ce que le prix du sous-jacent augmente, tandis que les acheteurs de produits « short » s'attendent à ce que le prix du sous-jacent diminue. Les produits « long » permettent une participation avec effet de levier aux cours du sous-jacent correspondant au-dessus du prix d'exercice. En revanche, les produits « short » permettent une participation avec effet de levier aux cours du sous-jacent correspondant en dessous du prix d'exercice.

Les Turbos Infinis n'ont pas de maturité fixe, il n'y a pas de date d'expiration. Dans ce cas, le prix d'e- xercice est régulièrement ajusté pour tenir compte des coûts de financement basés sur le taux d'in- térêt applicable, le spread de financement et les éventuels paiements de dividendes sur le sous-jacent. Les Turbo Infinis conviennent aux investisseurs expérimentés et actifs qui connaissent les produits à effet de levier et savent que les variations des prix sous-jacents ont un effet disproportionné sur la valeur du produit à effet de levier.

Caractéristiques des Turbo Infinis

Tout comme les autres titres, les Turbo Infinis sont clairement définis par leur code ISIN. Chaque Turbo Infinis fait référence à un sous-jacent spécifique. Il peut s'agir d'actions, d'indices tels que le CAC-40, le DAX®, l'EURO STOXX 50®, le Dow Jones ou le S&P 500®, de métaux précieux et autres matières premières, de paires de devises ou de taux d'intérêt.

Le ratio indique à combien d'unités du sous-jacent le Turbos Infinis se rapporte. Un ratio de 1 à 100 (autrement dit 0,01) signifie que le produit à effet de levier se rapporte à 0,01 unité du sous-jacent. Cette convention permet de rendre les produits dont le sous-jacent a une valeur élevée accessible en terme de prix.

.Les produits « long » offrent une participation positive à effet de levier à la hausse des prix de l'actif sous-jacent, tandis que les produits « short » offrent une participation positive à effet de levier à la baisse des prix de l'actif sous-jacent. D'autres désignations peuvent être trouvées sur le marché.

Comment fonctionnent les Turbo infinis ? exemple de Mini Long sur CAC 40

Si le cours du CAC-40® augmente, la valeur d'un knock-out long CAC-40® augmente généralement aussi, tandis que la bais- se du cours de l'indice réduit généralement la valeur d'un knock-out long. Inversement, la baisse des cours du CAC-40® augmente généralement la valeur d'un knock-out short sur le CAC-40, tandis que la hausse des cours du sous-jacent réduit généralement la valeur d'un tel knock-out short. En principe, ces produits knock-out ont une durée illimitée, mais ils peuvent aussi être négociés chaque jour de trading. Ils offrent la possibilité de réaliser des profits élevés, qui sont compensés par un risque élevé de perte totale.

L'exemple qui suit est fictif, il sert simplement à illustrer le propos, il ne s'agit pas d'une recommandation. Supposons qu'un investisseur pense que le CAC-40® va augmenter et choisit un Turbo Infinis Long émis par Goldman Sachs. Nous suppo- sons que le prix du CAC-40 est à 7 000 points. Le prix d'exercice du produit est de 5 600 points et le ratio est de 0,01. Cela signifie que le prix du Turbo Infinis est fixé à un centième du niveau du CAC-40®. Son investissement dans Turbo Infinis correspond donc à une valeur de 70 euros ou à des points d'indice. L'investisseur peut acheter ce Turbo Infinis pour 14 euros, plus le spread bid-ask (également appe-lé spread) et les autres frais. Le trading de ce produit « long » est possible via votre courtier, qui peut acheminer votre ordre vers le lieu où le produit est coté.

La valeur intrinsèque de 14 euros est la différence entre le niveau de l'indice (7 000) moins le prix d'exercice (5 600) multiplié par le ratio (0,01). Pour des raisons de simplicité, nous négligerons le spread dans ce qui suit et supposerons que le rendement des Turbo Infinis est égal au prix acheteur. Si l'investisseur apporte 14 euros, l'émetteur doit financer le reste. Dans notre exemple, il s'agit de 70 – 14 = 56 euros.

La part du capital investi par l'investisseur est donc de 20 % ou un cinquième du capital total investi, ce qui correspond à un effet de levier de 5x (7 000 x 0,01 / 14,00). Si le CAC-40® augmente de 350 points, le Turbo Infinis augmente également de 350 points (en tenant compte du ratio). Dans notre exemple, cela correspond à une augmentation de 5 % du CAC-40®, qui entraîne une augmentation de 25 % du Turbo Infinis en raison de l'effet de levier de 5 % (5 % x 5 = 25 %).

Si l'investisseur souhaite réaliser un rendement à ce stade, il doit exécuter un ordre auprès de son courtier pour revendre les Turbo Infinis à l'émetteur. De cette manière, ils recevraient 17,50 euros, [(7 350 – 5 600) x 0,01 = 17,50], moins les commissions perçues par leur broker. En outre, à la fin de cette journée de trading, des intérêts sont dus sur le montant de l'investissement levé par l'émetteur. Ils seraient déduits de la valeur du produit si celui-ci était conservé pendant la nuit.

Fig. 1: Développement d'un Turbo Infinis Long en cas de hausse de prix

