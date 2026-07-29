Que sont les swaps sur défaillance de crédit (CDS) et pourquoi inquiètent-ils les investisseurs dans l'IA ?

Bourse, trading (Crédits: Pixabay / Pexels)

Les actions des entreprises à l'origine du boom de l'IA sont sous pression depuis des semaines. Aujourd'hui, leurs obligations sont elles aussi mises à rude épreuve, ce qui fait grimper le coût de l'assurance contre le défaut de paiement des titres émis par des sociétés telles qu'Oracle ORCL.N , Nvidia NVDA.O et Apple AAPL.O .

Cette évolution reflète les inquiétudes croissantes des investisseurs quant au moment où les milliards de dollars investis dans l'intelligence artificielle généreront des rendements.

Les entreprises technologiques ont levé des milliards de dollars de dette cette année pour financer leurs investissements dans l'IA, certaines sociétés, dont Nvidia, faisant appel pour la première fois aux marchés obligataires. Mais le coût du développement de l'IA est si élevé que même des résultats financiers exceptionnels n'ont pas suffi à rassurer certains investisseurs quant à la pérennité des rendements futurs.

La demande de swaps sur défaillance de crédit liés à l'IA (CDS), une forme d'assurance contre le défaut de paiement qui s'est imposée lors de la crise financière de 2008, a bondi.

QU'EST-CE QU'UN CDS ?

Un CDS est un produit dérivé qui offre une protection contre le risque qu'un émetteur d'obligations, tel qu'une entreprise ou un État, ne respecte pas ses obligations de dette.

Les investisseurs obligataires s'attendent à percevoir des paiements d'intérêts et à récupérer le capital à l'échéance d'une obligation, mais ils supportent le risque que ces paiements ne soient pas effectués.

Les CDS aident les investisseurs à se couvrir contre ce risque en leur offrant, en substance, une assurance contre un défaut de paiement ou tout autre événement de crédit.

S'AGIT-IL D'UN MARCHÉ IMPORTANT ?

Le marché des CDS «single-name», qui couvrent les obligations d'un seul émetteur, représente environ 9 000 milliards de dollars, selon l'International Swaps and Derivatives Association (ISDA).

Cela ne représente qu'une petite partie des marchés obligataires mondiaux, qui comptent plus de 150 000 milliards de dollars de titres de créance en circulation, selon la Banque des règlements internationaux.

Le plus grand marché des CDS est celui de la dette souveraine. Les CDS de l'Arabie saoudite ont été les plus négociés au deuxième trimestre, avec un volume notionnel moyen quotidien d'environ 500 millions de dollars, selon les données de la Depositary Trust & Clearing Corporation (DTCC).

Le volume moyen quotidien des transactions sur les CDS sur l'ensemble du marché s'est élevé à 16 milliards de dollars au deuxième trimestre, contre 13 milliards un an plus tôt.

Les banques dominent le marché des CDS d'entreprises, mais les entreprises technologiques gagnent du terrain. Les transactions liées à ce secteur ont atteint près de 650 millions de dollars au deuxième trimestre, soit une hausse de 20% par rapport au premier trimestre et de près de 600% par rapport à l'année précédente, grâce à l'arrivée de nouveaux acteurs tels que Meta, Nvidia et Alphabet, comme le montrent les données de la DTCC.

Cependant, le volume des transactions sur les CDS peut être relativement faible. Le nombre moyen de transactions quotidiennes, même pour les grandes entreprises, peut parfois se compter sur les doigts d'une main, ce qui signifie que de petites transactions peuvent avoir un impact disproportionné sur les prix.

QUI ACHÈTE DES CDS ?

Les investisseurs obligataires achètent généralement des CDS par l'intermédiaire d'un intermédiaire, souvent une banque d'investissement, qui trouve ensuite une société financière pour émettre une police d'assurance sur les obligations. Il s'agit de transactions «de gré à gré» qui ne passent pas par une chambre de compensation centrale.

Les fonds spéculatifs participent également à ce marché , en vendant des CDS à des investisseurs cherchant à se couvrir contre le risque de crédit.

L'acheteur verse à intervalles réguliers une commission, appelée prime, au vendeur, qui assume le risque d'un événement de crédit.

Les CDS sont cotés sous forme de spread de crédit, c'est-à-dire le nombre de points de base (pb) que le vendeur du dérivé facture à l'acheteur pour lui fournir une protection. Plus le risque perçu d'un événement de crédit est élevé, plus le spread est large.

Un CDS coté à 100 pb coûte 1 dollar par an pour assurer chaque tranche de 100 dollars de dette.

Les CDS d'Oracle se négocient autour de 200 pb, selon les données de S&P Global Market Intelligence, soit bien au-dessus de ceux d'autres entreprises liées à l'IA. Les CDS de Nvidia ont également fortement augmenté cette semaine, mais se négocient en dessous de ceux d'Oracle, à environ 78 pb. Ceux de Meta META.O se négocient à près de 93 pb.

À titre de comparaison, un indice de CDS de qualité « investment grade » s'échange autour de 53 pb.

QU'EST-CE QUI DÉCLENCHE LE PAIEMENT D'UN CDS ?

Un CDS donne lieu à un paiement à la suite d'un événement de crédit, qui peut inclure une faillite ou l'incapacité d'un émetteur à honorer ses paiements obligataires.

Lorsque les inquiétudes concernant la solvabilité d'un émetteur s'intensifient, la demande de protection augmente généralement, ce qui entraîne un élargissement des spreads des CDS.

S'IL S'AGIT D'UNE ASSURANCE, OÙ EST LE PROBLÈME ?

Les CDS offrent une couverture aux détenteurs d'obligations. Mais la perception d'un risque croissant fait grimper le coût de la protection, ce qui peut inciter les investisseurs à vendre leurs obligations et augmenter les coûts d'emprunt pour les émetteurs.

Cela peut amplifier les inquiétudes concernant la solvabilité et potentiellement créer un cercle vicieux.

par Amanda Cooper

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))