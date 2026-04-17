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Quarante pays vont discuter d'une mission dans le détroit d'Ormuz
information fournie par Reuters 17/04/2026 à 07:08

Illustration de la carte du détroit d'Ormuz

Illustration de la carte du détroit d'Ormuz

par John Irish

La France et ‌la Grande-Bretagne organisent vendredi à Paris une réunion à laquelle participeront quelque 40 pays ​et portant sur la question d'une sécurisation du détroit d'Ormuz une fois que les conditions le permettront.

Depuis le début de la guerre, l'Iran a de facto fermé le ​détroit d'Ormuz à tous les navires à l'exception des siens, affirmant que le passage serait soumis à un ​contrôle iranien. Près d'un cinquième des flux ⁠mondiaux de pétrole et de gaz transitaient auparavant par cette voie maritime.

Le président ‌américain Donald Trump a critiqué les pays de l'Otan, qui n'ont pas répondu favorablement à sa demande d'aider à garantir la liberté ​de circulation dans le détroit ‌d'Ormuz en marge de la campagne militaire lancée par les ⁠Etats-Unis et Israël contre l'Iran le 28 février.

Plusieurs pays, dont la France et la Grande-Bretagne, se sont dit prêts à contribuer à maintenir le détroit d'Ormuz ouvert dès ⁠qu'un cessez-le-feu durable ‌serait en place ou que le conflit prendrait fin.

Selon une note adressée ⁠aux pays invités, la réunion de vendredi a pour objectif de réaffirmer le ‌soutien diplomatique total à la liberté de navigation sans entrave dans ⁠le détroit d'Ormuz et la nécessité de respecter le droit international.

Les ⁠préparatifs en vue du ‌déploiement – lorsque les conditions seront réunies – d'une mission militaire multinationale strictement défensive visant à ​garantir la liberté de navigation seront ‌également présentés.

Ni les Etats-Unis ni l'Iran ne participent pour l'instant à cette initiative, mais des diplomates européens ont ​déclaré que toute mission réaliste devrait à terme être coordonnée avec ces deux pays. Washington sera informé des résultats des discussions.

Le président français Emmanuel Macron, le ⁠Premier ministre britannique Keir Starmer, le chancelier allemand Friedrich Merz et la présidente du Conseil italien Giorgia Meloni participeront à la réunion.

Des responsables représentant des pays d'Europe, d'Asie et du Moyen-Orient y prendront part par vidéoconférence. La Chine a été conviée à la réunion, mais on ignore encore si elle y participera.

(avec Sam Tabahriti à ​Londres; version française Camille Raynaud)

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