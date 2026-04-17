Quarante pays vont discuter d'une mission dans le détroit d'Ormuz

Illustration de la carte du détroit d'Ormuz
par John Irish
La France et la Grande-Bretagne organisent vendredi à Paris une réunion à laquelle participeront quelque 40 pays et portant sur la question d'une sécurisation du détroit d'Ormuz une fois que les conditions le permettront.
Depuis le début de la guerre, l'Iran a de facto fermé le détroit d'Ormuz à tous les navires à l'exception des siens, affirmant que le passage serait soumis à un contrôle iranien. Près d'un cinquième des flux mondiaux de pétrole et de gaz transitaient auparavant par cette voie maritime.
Le président américain Donald Trump a critiqué les pays de l'Otan, qui n'ont pas répondu favorablement à sa demande d'aider à garantir la liberté de circulation dans le détroit d'Ormuz en marge de la campagne militaire lancée par les Etats-Unis et Israël contre l'Iran le 28 février.
Plusieurs pays, dont la France et la Grande-Bretagne, se sont dit prêts à contribuer à maintenir le détroit d'Ormuz ouvert dès qu'un cessez-le-feu durable serait en place ou que le conflit prendrait fin.
Selon une note adressée aux pays invités, la réunion de vendredi a pour objectif de réaffirmer le soutien diplomatique total à la liberté de navigation sans entrave dans le détroit d'Ormuz et la nécessité de respecter le droit international.
Les préparatifs en vue du déploiement – lorsque les conditions seront réunies – d'une mission militaire multinationale strictement défensive visant à garantir la liberté de navigation seront également présentés.
Ni les Etats-Unis ni l'Iran ne participent pour l'instant à cette initiative, mais des diplomates européens ont déclaré que toute mission réaliste devrait à terme être coordonnée avec ces deux pays. Washington sera informé des résultats des discussions.
Le président français Emmanuel Macron, le Premier ministre britannique Keir Starmer, le chancelier allemand Friedrich Merz et la présidente du Conseil italien Giorgia Meloni participeront à la réunion.
Des responsables représentant des pays d'Europe, d'Asie et du Moyen-Orient y prendront part par vidéoconférence. La Chine a été conviée à la réunion, mais on ignore encore si elle y participera.
(avec Sam Tabahriti à Londres; version française Camille Raynaud)
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