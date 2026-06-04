Quantinuum réussit son entrée en Bourse avec une valorisation de 17,6 milliards de dollars

Quantinuum a signé une entrée remarquée au Nasdaq avec une ouverture à 68 dollars par action, au-dessus du prix d'introduction fixé à 60 dollars. La société spécialisée dans l'informatique quantique atteint ainsi une valorisation d'environ 17,6 milliards de dollars. L'opération a permis de lever 1,68 milliard de dollars après un relèvement de la taille de l'IPO et un prix fixé au-dessus de la fourchette initialement envisagée, reflet d'une forte demande des investisseurs.

Issue de la fusion en 2021 entre l'activité quantique de Honeywell et Cambridge Quantum, Quantinuum développe à la fois du matériel et des logiciels quantiques. Ses clients proviennent notamment des secteurs pharmaceutique, industriel, financier et public, avec parmi eux JPMorgan Chase et Amgen. Malgré l'intérêt croissant pour cette technologie, l'entreprise reste déficitaire : son chiffre d'affaires trimestriel a reculé à 5,24 millions de dollars tandis que sa perte nette s'est creusée à 136,5 millions de dollars. Honeywell conservera une participation majoritaire et restera un partenaire stratégique.

Cette introduction intervient dans un contexte d'accélération des investissements dans l'informatique quantique. Le secteur bénéficie du soutien du gouvernement américain, qui prévoit jusqu'à 2 milliards de dollars de financements pour plusieurs entreprises spécialisées, dont 100 millions pour Quantinuum. L'intérêt des investisseurs est également porté par les avancées annoncées par des groupes comme Google, Microsoft, Amazon et IBM, ainsi que par le regain d'activité observé sur le marché des introductions en Bourse technologiques.