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Quanta Services dopé par l'infrastructure IA après un trimestre supérieur aux attentes
information fournie par Zonebourse 30/04/2026 à 21:52

Quanta Services s'envole de plus de 15% à Wall Street après la publication de résultats trimestriels supérieurs aux attentes et une révision à la hausse de ses objectifs 2026. Cette progression porte la hausse du titre à environ 70% depuis le début de l'année, sur fond d'appétit marqué des investisseurs pour les valeurs exposées aux infrastructures liées à l'intelligence artificielle.

La réaction des investisseurs s'explique aussi par le ton de la direction, qui positionne désormais Quanta au centre de la convergence entre réseaux électriques, production d'énergie et grands centres de consommation. Le groupe estime que ces marchés représentent un potentiel adressable de 2 400 MdsUSD d'ici 2030, porté notamment par les centres de données, la modernisation du réseau électrique et les besoins croissants en puissance de calcul.

Au premier trimestre, le chiffre d'affaires a atteint 7,87 MdsUSD, en hausse de 26% sur un an, contre un consensus proche de 7 MdsUSD. Le bénéfice ajusté par action est ressorti à 2,68 USD, en progression de plus de 50% et également très supérieur aux attentes, qui se situaient autour de 2,04 USD. La croissance reste surtout portée par la division "Electric Infrastructure Solutions", dont les revenus ont augmenté de plus de 30%.

Le marché salue également la visibilité offerte par le carnet de commandes, avec un backlog total record de 48,5 MdsUSD, en hausse de 10% par rapport au quatrième trimestre. Quanta vise désormais un chiffre d'affaires 2026 compris entre 34,7 et 35,2 MdsUSD, ainsi qu'un bénéfice ajusté par action de 13,55 à 14,25 USD. La prévision de free cash-flow reste toutefois inchangée, tandis qu'une partie de la croissance provient des acquisitions.

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